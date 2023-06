Atmo Hauts-de-France, le gendarme de la qualité de l’air dans la région, a annoncé un épisode persistant de pollution atmosphérique à l’ozone dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais. Les habitants de cette zone ont ainsi commencé à suffoquer, ce mercredi, et cela devrait durer encore jeudi. La préfecture a pris un arrêté pour tenter de limiter le phénomène, notamment en abaissant les limites de vitesse sur les axes routiers. De son côté, l’association « 40 millions d’automobilistes » préfère inciter les usagers de la voiture à équiper leurs véhicules d’un système de filtration pour l’habitacle.

Depuis ce midi, Nord et Pas-de-Calais ont été placés au niveau d’alerte pollution 3 (sur 4) par Atmo. Le seuil d’information et de recommandation pour l’ozone a en effet été largement dépassé, et il le sera encore jeudi. Au vu des risques sanitaires, notamment pour la population à risque, le préfet de région a pris les mesures habituelles, à savoir la limitation de la vitesse des véhicules à moteur et l’appel au civisme des industriels en reportant par exemple certaines opérations. Des mesures qu’Atmo complète par des recommandations comportementales, comme « d’utiliser les moyens de transport les moins polluants : vélo, transports en commun, covoiturage… ».

Un air respirable dans sa voiture

De son côté, « 40 millions d’automobilistes » a pris acte, dans un communiqué, de l’épisode de pollution et des mesures d’abaissement de la vitesse. L’association reconnaît aussi que la pollution à l’ozone est la résultante des « activités humaines ». L’asso cite comme exemple d’activités responsable de rejets de composés organiques volatiles participant à la pollution à l’ozone « l’industrie, le chauffage résidentiel, les activités agricoles, les transports routiers ». En cela, elle nuance le propos du gendarme de la qualité de l’air qui incrimine plus généralement « le trafic automobile et les activités industrielles ».





⚠ Épisode de #pollution à l'ozone en cours dans les départements du #Nord et du #PasDeCalais : retrouvez ci-dessous les mesures de réduction des émissions de polluants qui s'appliquent à compter de ce 13/06, 18h00 jusqu’au 14/06, 23h59. pic.twitter.com/K2dqNsr0XD — Préfecture de la région Hauts-de-France et du Nord (@prefet59) June 13, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Sans recommander à ses adhérents de limiter leur usage de la voiture, « 40 millions d’automobilistes » leur recommande plutôt « d’équiper leur voiture d’un filtre d’habitacle à charbon actif pour limiter leur exposition aux gaz nocifs et irritants à l’intérieur du véhicule ». Selon l’asso, ce filtre est miraculeux, retenant « jusqu’à 98 % des pollens, bactéries, particules fines et évidemment l’ozone », autant de vilaines bêtes « à l’origine d’effets sanitaires indésirables » pour les occupants des véhicules.