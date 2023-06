C’est une banale rame régionale comme les usagers du train en Occitanie en empruntent tous les jours. Elle a même dix ans d’âge et quelques signes d’usure sur ses sièges. Mais elle est sortie ce mercredi du Technicentre de la SNCF à Toulouse dans un silence inhabituel, uniquement propulsée par ses super-batteries.

Cette rame Régiolis, fruit d’un partenariat technologique entre le constructeur Alstom et la SNCF, est tout simplement le premier train régional hybride à rouler en France. Deux de ses quatre moteurs diesel ont été remplacés par des « batteries lithium-ion ». Elles se rechargent via les caténaires si la ligne est électrifiée ou grâce à la récupération d’énergie au freinage. Et cette « réserve » permet à la rame de passer en mode électrique – donc silencieux et décarbonée – à l’arrivée en gare ou dans les traversées des zones habitées.

Modifier les rames plutôt que les changer

Le train hybridé, équipé d’une « voiture laboratoire » vient de terminer une campagne d’essais « concluants » sur les rails d’Occitanie, même sur le trajet « pentu » qui mène de Toulouse à Rodez. Son autonomie reste la même que celle d’une rame normale – environ 1.000 kilomètres – mais elle permet d’utiliser 20 % d’énergie. Par ailleurs, à l’heure où les rames ont une longévité d’environ 40 ans, cette modification permet de ne pas attendre leur remplacement pour mettre en service des trains moins polluants.

Il reste à ce prototype à passer le cap de la certification auprès de l’Etablissement public de sécurité ferroviaire (EPSF) mais la région Occitanie compte y embarquer des voyageurs dès la fin de l’année 2023 sur les lignes Mazamet-Toulouse et Rodez-Toulouse. La rame « hybridée » partira en 2024 pour la Nouvelle-Aquitaine, le Grand Est et le Centre-Val-de-Loire, les trois autres régions qui ont contribué à son développement.

En attendant le train à hydrogène

Mais les Occitans resteront à la pointe. Le conseil régional, qui veut réduire de 40 % les émissions carbone de ses trains en une décennie, a en effet choisi de miser sur un « mix » d’expérimentations technologiques. Un train LiO tout électrique doit rouler fin 2024 sur la ligne NÎmes-Vauvert. Et fin 2025, la ligne Luchon-Montréjeau sera la toute première de France intégralement assurée en « trains à hydrogène ».