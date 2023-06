« Plus le temps passe, plus le coût de l’inaction est élevé » : Greenpeace France, Notre affaire à tous et Oxfam ont annoncé ce mercredi matin avoir demandé 1,1 milliard d’euros d'astreinte contre l’Etat, afin de compenser le retard accumulé dans la lutte contre le dérèglement climatique. En octobre 2021, le tribunal administratif de Paris avait donné raison aux ONG regroupées dans le cadre de l'« Affaire du siècle » et ordonné de « réparer » les engagements non tenus de baisse des émissions de gaz à effet de serre.

Le gouvernement avait jusqu’au 31 décembre 2022 pour mettre en place des mesures. Mais pour les ONG requérantes, les politiques climatiques mises en œuvre ne sont toujours pas à la hauteur. Elles demandent 122 millions d’euros d’astreinte pour chaque nouveau semestre de retard supplémentaire dans le futur.

Certes, les émissions de gaz à effet de serre de la France ont reculé de 2,5 % l’année dernière, selon les derniers chiffres du Citepa- l’organisme chargé de les comptabiliser. Ce qui a permis à l’Etat de rester dans les clous des objectifs fixés dans le cadre de la stratégie nationale bas carbone (SNBC). Mais ceux-ci ont été revus à la baisse, après que la France a été incapable de respecter ses engagements, comme l’a rappelé le délégué général collectif de Notre affaire à tous, Jérémy Suissa.









Pas de mesures « pérennes, structurantes et systématiques », selon les ONG

Par ailleurs, pour les ONG, cette baisse des émissions de gaz à effet de serre n’est pas due à la volonté de l’Etat de compenser son inaction climatique. Le responsable communication de Greenpeace, Pierre Terras, relève plutôt la nécessité de faire face à la crise énergétique liée au conflit en Ukraine et l’hiver « particulièrement doux » que nous avons connu, fustigeant au passage des mesures considérées comme des « coquilles vides », comme l’interdiction des panneaux lumineux de 1 à 6 heures du matin, ou encore des actions jugées « contre-productives », comme l’ouverture d’un terminal méthanier au Havre, qui pourrait permettre d’importer du gaz de schiste des Etats-Unis, alors que sa production est interdite sur le territoire français.

Remise en question de l’objectif « Zéro artificialisation nette », examiné cette semaine à l’Assemblée nationale, interdictions des vols intérieurs revues à la baisse, abandon de la proposition visant à interdire les projets d’extension d’aéroport… « 90 % des mesures héritées de la convention citoyenne pour le climat » ont été « partiellement ou totalement jokerisées », estime encore Pierre Terras (un constat qui rejoint le bilan dressé par le média Reporterre). Le responsable communication dénonce une « politiques des petits pas, des petits gestes, des reculades » et une absence de « mesures pérennes, structurantes et systémiques. »

Différentes méthodes de calcul

Pour calculer le montant de l’astreinte, les ONG affirment s’être appuyées sur la « méthode Quinet », d’après le nom du président de la commission qui a tenté de chiffrer la valeur de la tonne de carbone évitée dans un rapport remis au gouvernement, début 2019. La directrice générale d’Oxfam, Cécile Duflot, a souligné qu’il pouvait exister d’autres manières de calculer les investissements nécessaires pour mettre en place des politiques publiques à la hauteur. Rendu public au mois de mai, le rapport Pisany Ferry Mahfouz estime que la France devra investir 66 milliards d’euros supplémentaires par an d’ici à 2030. « Ce sera au tribunal de choisir », a ajouté Cécile Duflot.

Au-delà de l’astreinte, les ONG demandent à l’Etat de réécrire la Stratégie nationale bas carbone et de mettre en place des mécanismes de suivi et d’évaluation. Elles fixent par ailleurs un objectif de réduction immédiate des émissions de gaz à effet de serre de 6 % pour le secteur des transports, de 3 % pour celui du bâtiment, via la rénovation de 450.000 logements par an, et souhaitent que la part de surface agricole utile soit portée « au plus vite » à 20 %, contre seulement 8,5 % en 2018, selon le ministère de l’Agriculture.

Manque de transparence

Enfin, elles demandent à l’Etat de faire preuve de davantage de transparence : selon elles, il a refusé de livrer des documents permettant de rendre compte de l’efficacité de ses politiques climatiques, malgré le soutien de la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA). Un autre recours a été déposé ce matin même afin d'obliger l'Etat à « communiquer ces documents », a indiqué Jérémy Suissa.

En 2021 et 2022, le Conseil d’État a déjà condamné l’État à trois astreintes de dix millions d’euros par semestre de retard pour son non-respect des seuils de pollution de l’air. En revanche, la plus haute instance administrative s’est, pour le moment, abstenue de frapper l’Etat au portefeuille dans l’autre affaire mettant en cause l’efficacité de nos politiques climatiques, initiée par Grande-Synthe (Nord) et désormais soutenue par la Ville de Paris et les associations de l’Affaire du siècle. Le Conseil d’Etat a cependant rejeté le bilan présenté par le gouvernement et estimé que rien ne permet de garantir qu’il tiendra sa trajectoire climatique, lui ordonnant une nouvelle fois de prendre de nouvelles mesures d’ici juin 2024.