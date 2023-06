De violents orages se sont produits dans les Bouches-du-Rhône ce mardi, entraînant des inondations localisées dans une partie du département, a appris 20 Minutes Marseille auprès des pompiers. Le département avait été placé mardi soir en vigilance orange en raison de fortes précipitations.

Selon cette même source, les pompiers du département sont intervenus à 142 reprises, précisant que plusieurs routes, maisons et entreprises ont été inondées. La commune la plus touchée par les intempéries est Sénas avec 42 interventions. Les opérations de pompage se sont poursuivies jusqu’à environ 3 heures du matin, et les cumuls ont dépassé 100 mm d’eau en une heure et demie.

Chômage technique et rues inondées

Selon Météo-France, jusqu’à 150 mm d’eau sont ainsi tombés localement à Trets, commune du nord du département dont plusieurs rues ont été totalement inondées, comme en témoignaient plusieurs vidéos publiées sur les réseaux sociaux.

Dans cette même ville d’environ 11.000 habitants, l’entreprise Point P a notamment eu 50 centimètres d’eau dans ses locaux, entraînant du chômage technique pour 10 personnes environ. « D’autres entreprises de professions libérales » ont également été touchées, selon les pompiers.