Un Paris-Milan pour 29 euros en train ? Sur Instagram, les plus de 2.000 membres du canal de discussion « Les voyageurs bas carbone » reçoivent les bons plans dénichés par Benjamin Martinie, alias Tolt sur les réseaux sociaux. Le trajet proposé dessert Chambéry, Modane et Turin, une ville que le créateur de contenus aux plus de 75.000 abonnés « adore ». De quoi faire décoller les ventes ? Comme lui, ils sont désormais nombreux à faire la promotion des modes de transports doux pour partir en vacances. Ou comment, alors que le réflexe était auparavant de filer à l’aéroport, se débrouiller autrement pour partir. Même loin.

Après avoir arrêté de prendre l’avion, Benjamin Martinie a ainsi lancé fin avril une plateforme qui facilitera la vie de celles et ceux qui veulent ménager leur empreinte carbone : Hourrail. Car il faut le reconnaître : entre des tarifs souvent plus élevés, des changements à n’en plus finir, éviter l’avion peut vite virer au casse-tête, surtout quand on va à l’étranger. Une fois sur Hourrail, on peut choisir entre la mer, la montagne, le patrimoine ou le vélo, parmi une trentaine de destinations, via des itinéraires recommandés.









Un conseil pour cet été ? « Le voyage jusqu’en Sicile avec train de nuit depuis Milan ou Rome, puis le ferry pour rejoindre l’île, propose le fondateur de Hourrail. C’est une expérience super originale, abordable financièrement, avec des paysages magnifiques ! En plus, sur place, c’est tout à fait possible de se passer de voiture ».

Avec « plus de 250.000 vues et un millier de réservations » en moins de deux mois, Benjamin Martinie ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Il souhaite « développer son média, proposer davantage d’itinéraires à vélo et des offres d’hébergement, pour que les visiteurs puissent organiser l’intégralité de leur voyage sur Hourrail. »

« Beaucoup de gens ne connaissent pas les itinéraires en train »

Une ambition que partage Mollow. Lancée un mois plus tôt, cette autre plateforme propose de rallier une cinquantaine de villes en fonction de la durée de ses vacances : Paris-Majorque, c’est six heures et demie de train et un ferry de nuit, soit un trajet « faisable sur une ou deux semaines de congé »… et « dix fois moins polluant qu’en avion », lit-on sur la plateforme. « On s’est rendu compte qu’au-delà du prix et de la durée des trajets, qui peuvent représenter un obstacle, beaucoup de gens ne connaissent pas les itinéraires en train… », explique Alisée Pierrot, cofondatrice de Mollow. En bonus, sur la plateforme, les voyageurs peuvent partager leur expérience et faire part de leurs recommandations.

Les cyclistes préféreront peut-être Hexplo - site qui permet de planifier des itinéraires à vélo et de faire le plein d’idées parmi des trajets testés et approuvés, pour tous les niveaux. Et si vous souhaitez peser le pour et le contre, Greengo vient de mettre en ligne un comparateur d’un nouveau genre. Temps, prix, empreinte carbone… Le site permet de mettre en perspective le même trajet réalisé en train, en avion, en voiture ou à vélo, à une date donnée…

Vers une hausse de 3 % du trafic aérien par rapport en 2019

On en revient à l’avion, encore et toujours. Car en attendant l’appareil dit « vert » (qui n’est pas près d’arriver, raison pour laquelle l’Ademe juge nécessaire de réduire le trafic pour tenir nos objectifs climatiques), éviter l’avion est l’un des gestes les plus efficaces pour diminuer son empreinte carbone, soit la quantité de gaz à effet de serre induite par nos activités et notre consommation*. Selon l’Ademe, le tourisme est responsable de 11 % des émissions françaises de CO2, et la part du transport dans ce chiffre s’élève à 77 %.

Une tonne de CO2 pour un vol aller-retour Paris-New York, 100 kg pour un Paris-Londres… De ce point de vue, le train est indéniablement préférable : « la différence d’empreinte carbone avec l’avion est de 1 à 100 », estime Alexis Chailloux, responsable voyage bas carbone chez Greenpeace, qui a publié l’an dernier un « guide de vacances écolo ».

Pour autant, les vols de loisirs - multipliés par deux en France entre 2008 et 2018 - ne semblent pas près de décroître. Selon les compagnies aériennes, 2023 devrait être marquée par une hausse du trafic de 3 % par rapport à 2019, tous types de vols confondus. Pour Alexis Chailloux, le problème est à la fois culturel et politique : « D’un côté, l’avion est partout, jusque dans les emojis qui symbolisent nos départs en vacances, alors que ce mode de transport devrait être exceptionnel. De l’autre, en dernier recours, quand on est contraint économiquement, on opte pour la solution la moins chère. Dans ce contexte, les avantages fiscaux dont bénéficie le secteur aérien sont scandaleux : pas de taxe sur le kérosène, contrairement aux voitures, mais aussi pas de TVA sur les trajets internationaux… »

Des créatrices et créateurs de contenus qui ouvrent la voie

« On hérite d’un imaginaire où voyager, c’est prendre l’avion et voir des plages bleu turquoise », ajoute Amélie Deloffre. Pour faire évoluer ces représentations, cette spécialiste de la communication sur les enjeux climatiques a fondé Itinéraire Bis, un collectif qui regroupe une quarantaine de journalistes, de communicants et quelques créateurs de contenus engagés.**

Louannemanshow est l’une des créatrices de contenus qui ouvrent la voie. À même pas 25 ans, elle donne des conseils pour réserver des billets de train, choisir la bonne couchette à ses presque 100.000 abonnés sur Instagram. Thé à la menthe et transat au bord de mer : sa dernière aventure l’emmène au Maroc à l’issue d’un périple en train, dont on suit les rebondissements sur ses réseaux. L’été dernier, elle embarquait en voilier pour le Costa Rica, tandis que sa meilleure amie, Swann Périssé (330.000 abonnés), proposait à ses abonnés de la suivre dans un voyage à vélo jusqu’à Amsterdam avec le vidéaste Mateo Bales (près de 80.000).

« Le voyage commence au moment où on quitte la porte »

Mais tout cela demande du temps. C’est justement pour cela qu’une entreprise française, Ubiq, a mis en place des TTR ou Temps de Trajet Responsable. Comprendre : des journées de congés supplémentaires pour laisser le temps de voyager de manière responsable. De quoi inspirer d’autres organisations ?

Il faut aussi « reconsidérer notre rapport au temps et à la distance… estime le fondateur d’Hourrail. Et ne pas voir le transport comme du temps perdu : le voyage commence au moment où on quitte la porte. » Regarder le paysage défiler par la fenêtre du train, les vagues depuis un bateau, lire, rêvasser… Tout cela fait aussi partie de l’expérience. Des regrets, alors, concernant l’avion ? « Pour l’instant, aucun, répond sans hésiter Benjamin Martinie. Au contraire, je trouve ça amusant de devoir trouver des solutions sans. Il y a un an et demi par exemple, j’avais un tournage en Corse et j’ai dû trouver un voilier et un skipper pour y aller. Ça a rendu l’expérience beaucoup plus savoureuse ! »