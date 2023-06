Il s’excuse des conditions dans lesquelles il nous reçoit. Régis Chevallier, le président des Maraîchers nantais, est toujours sous le choc après les dégradations commises ce dimanche, et pour lesquelles il a déposé plainte. A l’appel du collectif Les Soulèvements de la Terre, quelque 150 manifestants écologistes ont fait irruption sous une serre appartenant à sa fédération, à Pont-Saint-Martin au sud de Nantes, déchirant ou taguant les bâches et piétinant du matériel et des centaines de plants de salade. « C’est toujours l’incompréhension qui domine, assure ce mardi le président, devant le système d’irrigation arraché et désormais hors d’usage. C’est pourtant un outil dont nous sommes fiers, qui permet d’innover pour le futur, de faire prendre un véritable virage au maraîchage. »

Depuis 2016, les maraîchers nantais, premiers producteurs français de muguet, mâche, radis ou concombre, y mènent toutes sortes d’expérimentations, avant de les déployer, ou pas, dans les 200 exploitations du secteur. « L’objectif est notamment de mieux connaître les besoins en eau des cultures pour optimiser encore son utilisation, indique Brigitte Pelletier, directrice technique du Centre départemental de développement maraîcher. Nous étudions aussi la vie du sol, avec des mesures effectuées très régulièrement et la collecte de données. »





Sous la serre expérimentale des maraîchers nantais, à Pont-saint-Martin, le 13 juin 2023 - J. Urbach / 20 Minutes

En ce moment, c’est une céréale qui suscite l’espoir de la quinzaine d’ingénieurs qui travaillent sur ce site de 3.600 m2, car sa culture pourrait assainir le sol et limiter les maladies des radis. Au-dessus de nos têtes, les « écrans d’ombrage » obtiennent satisfaction, plutôt que de blanchir les serres par hélicoptère, pour limiter le rayonnement du soleil. Un peu plus loin, des bandes fleuries ont été plantées afin de tenter d’attirer des prédateurs amateurs de puceron, la bête noire des maraîchers. « Les pesticides, la consommation d’eau, il n’y a rien de tabou », assure Régis Chevallier, qui vante sa technique du « sol vivant », capable de limiter les engrais et l’arrosage.

De premiers semis de mâche sans sable

Mais les opposants, dont l’action a suscité une vive polémique, ne l’entendent pas de cette oreille. « Au sud de La Loire, une poignée d’agri-managers spécialisés dans le maraîchage industriel est en train d’accaparer la terre et l’eau, de détruire le bocage et ses haies, d’empêcher les nouvelles installations en faisant exploser le prix du foncier, d’artificialiser les sols à grand renfort de bâches plastiques et de serres chauffées », écrit le collectif des Soulèvements de la Terre, qui accuse les maraîchers de consommer « 30 % du sable » des sablières décriées.









« On sait que la ressource est limitée, c’est pour cela que nous cherchons des alternatives à cette technique ancestrale, se défend Régis Chevallier. Nous avons fait les premiers semis de mâche sans sable ici même ! Ça fait des années que l’on bosse dessus, mais il nous faut du temps pour que les techniques se déploient de manière opérationnelle. »

Les maraîchers nantais, qui estiment que « s’il n’y a plus d’irrigation, il n’y a plus d’agriculture », ont aussi récemment installé sur le site trois réserves d’eau pluviales, afin d’étudier l’évaporation, la qualité de l’eau et notamment la présence de bactéries ou de pesticides. En attendant, « on va reconstruire, replanter les essais, et avancer », promettent-ils, déplorant la perte de « plusieurs années de travail ». L’évaluation des dégâts est toujours en cours, mais ceux-ci se compteraient en « dizaines de milliers d’euros ».