La petite phrase n’a jamais été prononcée. Pourtant, sur les réseaux sociaux, en France comme aux Etats-Unis, des captures d’écran d’un article soi-disant vérifié titre sur le fait que le démocrate John Kerry « déclare la guerre aux fermiers américains. Les confiscations de fermes par le gouvernement “ne sont pas à écarter” », aurait-il dit. « Les fermes pourraient être confisquées par le gouvernement… pour sauver la planète », s’indigne une internaute sur Facebook.

« Les petites fermes sont d’importants émetteurs d’azote, selon le “tsar du climat” de Biden, John Kerry, […] le gouvernement fédéral américain sévit contre l’agriculture en Amérique pour lutter contre le pseudo réchauffement climatique », s’alarme un autre internaute.

FAKE OFF

Mais ces propos ou intentions prêtées à John Kerry, envoyé spécial des Etats-Unis pour le climat, sont fausses. Après une recherche par image inversée, nous avons retrouvé la publication originale de cet article, qui a été publié sur le site The People’s Voice, familier des fausses citations. Il l’avait déjà fait pour Barack Obama.





L’article, publié le 17 mai 2023, reprend certains propos tenus par John Kerry au sommet de la Mission pour l’innovation agricole pour le climat. Il a, par exemple, bien dit le 10 mai à Washington que « presque personne ne sait que l’agriculture contribue à environ 33 % des émissions de gaz à effet de serre » et que la neutralité carbone ne pourra pas être atteinte si « l’agriculture n’est pas au centre ».

Mais l’envoyé spécial pour le climat n’a jamais dit ou même sous-entendu que le gouvernement américain souhaitait confisquer les fermes pour réduire les émissions du secteur agricole, comme nous avons pu le constater en écoutant son discours, toujours visible sur YouTube (entre 21 et 43 minutes).

« Un partenariat étroit avec les agriculteurs américains »

Et cela n’a pas non plus été affirmé au cours du sommet, qui s’est tenu du 8 au 10 mai à Washington D.C. Il ne s’agit pas non plus d’une position soutenue par John Kerry, nous indique un porte-parole du département d’Etat des Etats-Unis, que nous avons contacté. L’envoyé spécial pense que « la résolution de la crise climatique nécessitera une collaboration et un partenariat étroits avec les agriculteurs américains - qui sont déjà confrontés aux effets de l’aggravation des conditions météorologiques extrêmes », complète le porte-parole.

Et cela passera par des investissements pour fournir « une assistance technique et financière, déployer des technologies innovantes et élargir la portée d’autres outils pour renforcer leur résilience face aux impacts climatiques tout en réduisant la pollution par les gaz à effet de serre », ajoute-t-il.

Par exemple, dans son discours, John Kerry évoquait la nécessité d’innover pour obtenir « des cultures riches en nutriments qui résistent à des conditions de chaleur et de sécheresse jamais vues ». « Nous devons mettre ces solutions techniques entre les mains des petits agriculteurs dans le monde », a-t-il plaidé.

Pas de confiscation de fermes aux Pays-Bas

L’article de The People’s Voice fait aussi référence au plan de rachat des terres agricoles, qui a été mis en place aux Pays-Bas, qui serait les prémices de ce qui serait prévu aux Etats-Unis. Mais lors du sommet, John Kerry n’a non plus fait référence au fait de racheter des terres agricoles, précise le porte-parole.





Ce projet du gouvernement néerlandais suscite lui aussi un certain nombre de fantasmes. Ainsi, l’article de The People’s Voice évoque « la proposition du gouvernement néerlandais de confisquer et de fermer de nombreuses fermes pour se conformer aux objectifs de l’agenda climatique mondial ». Or, aucune confiscation n’est prévue : ce plan, dont le budget d’1,5 milliard d’euros a été validé par la Commission européenne en mai, prévoit la possibilité de racheter des fermes aux agriculteurs qui souhaitent les vendre. Il s’agit de réduire les émissions d’azote dues, par exemple, aux élevages porcins, avicoles ou de vaches laitières.

La somme servira à indemniser les éleveurs qui fermeront volontairement des exploitations de petite ou moyenne taille situées à proximité de réserves naturelles « à condition que leur charge actuelle de dépôt d’azote dépasse certains niveaux minimaux », souligne un communiqué de la Commission européenne. Cette mesure doit contribuer au pacte vert européen.