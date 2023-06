Un faucon crécerelle en train de picorer dans ce nichoir, des petits nourris par leur mère dans un autre ou encore une mésange charbonnière en pleine toilette dans un troisième… Voilà le type de scènes que peuvent observer quotidiennement en direct les habitués du site « les faucons de Théding ».

« Il y a toujours quelque chose à voir, surtout au printemps car ils élèvent leurs jeunes », précise Cyril Bour. Le trentenaire est l’homme derrière les nombreuses caméras, « huit au total, dont sept chez mes parents et une sur mon balcon. » A Ostwald, où il vit à côté de Strasbourg, et le reste donc dans le village mosellan de Théding de sa famille. Là où ce « technicien dans un laboratoire de recherche » a vu naître sa passion pour les oiseaux. Surtout les rapaces au début.

« Il y a un suivi et un petit côté scientifique »

« Depuis tout petit, j’ai été habitué à les observer et des faucons s’étaient installés dans le grenier à côté de l’habitation de mes parents vers 1996 », détaille l’ornithologue amateur, qui a donc voulu en savoir davantage sur les nouveaux habitants. Comment ? En installant, dès 2007 alors qu’il était adolescent, une webcam. « C’est difficile à l’époque de monter un câble RG45 et les débits internet n’étaient pas au même niveau qu’aujourd’hui. Mais on avait réussi à partager tout ça à cinq personnes. La caméra envoyait des images toutes les quinze secondes ! »

Plus de quinze ans plus tard et après une longue pause de sept ans (2010-2017), la qualité s’est nettement améliorée. Sur la chaîne YouTube aux 2.600 abonnées, aucune coupure et pas de souci de pixels. Sur le site en lui-même, outre les directs, des pages ont été complétées sur le faucon crécerelle, son alimentation, sa reproduction, mais également sur le village de Théding etc. « Il y a aussi toutes les galeries des années passées, un chat, des renseignements. Il y a un suivi et un petit côté scientifique », sourit Cyril Bour, qui essaie « chaque année d’améliorer le matériel ».





Une faucun crécerelle femelle en pleine incubation de ses oeufs, le 20 mai dernier. Elle a depuis donné naissance à des petits... - Cyril Bour

Sans oublier d’attirer de nouveaux oiseaux, outre les actuels locataires (faucon crécerelle, chouette effraie des clochers, mésanges charbonnières, mésange bleue, étourneau sansonnet) et les anciens (rouge-queue et chouette hulotte). « Oui, il y a des nichoirs en attente d’habitants », rigole le passionné, qui se rend donc régulièrement dans sa maison d’enfance pour régler des problèmes techniques. « Sinon, je guide mes parents pour qu’ils le fassent mais globalement, une fois que l’installation est faite, ça va. »

De quoi le pousser à continuer l’aventure, de façon « à montrer à tout le monde ce que peu de gens peuvent voir ». Avec des moments très particuliers, comme les naissances. « C’est toujours émouvant, comme les premiers envols… »