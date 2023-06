Météo-France a placé les départements du Gard et de l’Hérault en vigilance orange orages et pluie inondation à compter de 18 heures ce vendredi. Les intempéries concernent les Cévennes et l’est de l’Hérault. L’événement orageux va se mettre en place en soirée.

« Une dégradation orageuse se met en place en soirée sur l’Hérault et le Gard, évoque Météo-France dans son bulletin. Ces orages peuvent donner de forts cumuls en peu de temps, de l’ordre de 50 à 70 mm en une heure ils s’accompagnent également de grêle et de rafales de vent pouvant atteindre 80 km/h. Ces orages peuvent temporairement être stationnaires avec des cumuls pouvant atteindre par endroits 100 mm, ponctuellement un peu plus. La localisation des plus forts orages reste encore incertaine, ceux-ci pouvant se produire sur le haut Languedoc ou plutôt vers les plaines. » Les deux départements ont déjà fait l’objet d’un fort épisode de grêle le 24 mai.

Depuis seize heures, le Gardon, le Vidourle, la Vistre et le Lez sont également placés en alerte jaune par Vigicrues. Ce qui soulève un risque de crue génératrice de débordements.