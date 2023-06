Une lumière orangée aux airs d’apocalypse qui atteint désormais la Norvège. Un épisode de pollution atmosphérique rare qui touche plus d’une centaine de millions d’Américains, des écoles publiques fermées à New York et une fumée qui se dégage jusqu’en Norvège : les feux continuent vendredi de faire rage au Canada, qui vit une saison historique.

Des feux importants sont survenus particulièrement tôt cette année au Québec, et leur fumée est poussée vers le sud en raison des conditions météo, mais aussi vers l’est, à des milliers de kilomètres, en Norvège. De « très faibles » concentrations de particules de fumées sont ainsi mesurées depuis lundi, en particulier à la station de Birkenes dans le sud du pays, a annoncé à l’AFP le chercheur Nikolaos Evangeliou, de l’Institut norvégien de recherche climatique et environnementale (NILU).

Toutefois, les mesures varient et « nous ne voyons pas de pic sérieux ni d’augmentation importante (…) Nous ne voyons donc pas de problème environnemental (en Norvège) ni non plus de risque sérieux de santé », a prévenu le chercheur.

New York va mieux, pas Washington

Aux Etats-Unis, dans la capitale Washington, la situation était jeudi pire encore que la veille. Un événement célébrant le mois des fiertés LGBT+, qui devait se dérouler jeudi soir à la Maison-Blanche en extérieur, a été reporté, tout comme un match de baseball professionnel.

L’inquiétude concerne surtout la santé des personnes fragiles, comme les enfants, les personnes âgées ou celles ayant des problèmes cardiaques ou respiratoires. Les visites aux urgences liées à des crises d’asthme sont en hausse à New York, a déclaré un porte-parole du département en charge de la santé de la ville. Mercredi, d’impressionnantes images de New York plongée dans une lumière orangée ont circulé, avant que le ciel soit plus clair jeudi.

Avec près de 800.000 hectares touchés par les incendies, selon les autorités, le Québec vit une saison déjà historique. Deux fois plus de départs de feux ont été recensés depuis janvier par rapport à la moyenne à cette époque sur les 10 dernières années.