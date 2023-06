Deux questions de lecteurs ou lectrices de 20 Minutes et un début de réponse similaire. Comme Ségolène Royal, Arnaud Montebourg affirme est « opposé à toute forme d’écologie punitive ». Ce jeudi, il était l’invité de « Face aux Territoires » sur TV5 Monde, émission dont 20 Minutes est partenaire. Et il a répondu à la question d’une de nos lectrices, Julie, lui demandant ce que pense l’ex-ministre de l’Economie de la déclaration de Jean-Marc Jancovi de limiter à quatre le nombre de vols en avion dans une vie.

« Je suis opposé à toute forme d’écologie punitive, entame Arnaud Montebourg. Alors, les barbecues qui seraient symboles de virilité, le tour de France qui est trop carboné, les sapins de Noël qu’il faut arrêter, le foie gras qu’il faut supprimer, le rêve d’avion des enfants qu’il faut interdire, les vols qu’il faut rationner. On n’arrivera pas à décarboner la planète en s’en prenant de cette manière aux individus. Mais en construisant un consensus, ou en tout cas un compromis politique sur la raréfaction des ressources, d’une part, les questions de la biodiversité, donc ça, c’est l’équilibre qui est très difficile dans l’agriculture et l’environnement, et d’autre part, sur la manière dont on va faire évoluer les usages. »

L’ancien ministre sous François Hollande enchaîne : « Vous voyez bien que rationner le transport aérien pour les Français, alors que la totalité du transport aérien des Français correspond à une centrale à charbon en Allemagne, une (il insiste)… Vous voyez bien qu’il y a là une disproportion entre les efforts qu’on demande à des Français de faire, et j’allais dire la gentillesse dont nous faisons excessivement preuve à l’égard de nos amis et partenaires allemands. »