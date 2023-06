Il répond au nom barbare de « diméthylsulfamide », ou DMS. Ce fongicide a été retrouvé dans les eaux potables de la station de captage de Missillac, en Loire-Atlantique. Problème : sa concentration était anormalement élevée : « plus de 26 fois la norme », selon le syndicat Atlantic’Eau qui assure l’exploitation des lieux. D’après Presse-Océan, les traces de ce produit phytosanitaire interdit à la vente depuis 2010 en Union européenne ont été détectées lors d’une recherche de nouveaux micropolluants réalisée par la société Saur. La décision a été immédiate : le captage d’eau potable de Missillac a été immédiatement arrêté et le restera jusqu’à nouvel ordre.

Pour les habitants, plusieurs questions se posent. D’où vient cette pollution ? Et depuis quand dure-t-elle ? L’eau consommée ces dernières semaines et ces derniers mois représentait-elle un danger pour la santé ? D’après le directeur d’Atlantic’Eau, interrogé par nos confrères, l’eau polluée ne représentait toutefois pas un grand risque pour la santé humaine, puisque cette dernière était diluée dans le château d’eau et mélangée à l’eau en provenance de l’usine voisine de Férel (Morbihan).

« Nous avons fait des mesures à la sortie du château, les taux étaient inférieurs », assure le directeur. Des analyses ont été menées dans l’ensemble des points de captage du service d’eau potable de Loire-Atlantique. Des concentrations élevées du pesticide ont également été repérées dans la nappe de Freigné (Maine-et-Loire), qui n’était pas utilisée.









D’après l’Agence nationale de la sécurité sanitaire (Anses), le fongicide DMS est « un métabolite du tolylfluanide, substance active à propriétés fongicides à large spectre ». Il est notamment utilisé dans les vignes, dans l’arboriculture et dans les cultures légumières pour lutter contre les champignons qui s’invitent dans les cultures. « Le tolylfluanide a été retiré du marché par la décision 2010/20/UE de la Commission européenne du 9 mars 2010 », rappelle l’Anses.