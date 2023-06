Le gouvernement lance une concertation jusqu’au 28 juillet avec des élus et des professionnels durant laquelle une interdiction de l’installation de chaudières à gaz neuves sera envisagée, a-t-on indiqué ce lundi soir au ministère de la Transition énergétique.

Une interdiction pure et simple de l’installation de chaudières à gaz « est une des possibilités mises à la concertation, c’est sur ce sujet que nous consultons les filières », a-t-on précisé de même source, en précisant néanmoins qu’il ne s’agirait « pas d’une obligation de remplacement » et que l’évolution serait « très progressive ».

Réduire les émissions liées aux fiouls et au gaz

« Cette consultation s’inscrit dans le cadre de la planification écologique » lancée par la Première ministre Élisabeth Borne et doit permettre de « sécuriser l’atteinte des engagements climatiques du pays d’ici 2030 », en cherchant notamment à savoir comment « accélérer la dynamique de dépose des chaudières fossiles (fuel et gaz) » dans les bâtiments, dans le parc tertiaire et dans le parc résidentiel, a-t-on précisé de même source.

Les émissions de CO2 du secteur du bâtiment s’élevaient à 75 millions de tonnes en 2021 et devront baisser d’environ 45 millions pour atteindre 30 millions en 2030 : « ceci implique de réduire drastiquement les émissions liées au fioul et au gaz en accélérant le remplacement des chaudières gaz comme fioul et l’isolation des logements », ajoute le gouvernement. Actuellement, l’utilisation des bâtiments -hors construction- représente 18 % des émissions de gaz à effet de serre en France, et 60 % de ce total vient du chauffage au gaz, précise le ministère de la Transition énergétique.