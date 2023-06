C’est une grosse machine qui ferait de l’ombre à n’importe quel avion, avec ses 151 mètres de long et sa masse de 30 tonnes. Et si le ciel est aussi son terrain de jeu, elle n’a pas d’ailes pour y accéder. Ni les pales d’un hélico. C’est son ballon, pouvant contenir jusqu’à 53.000 m³ d’hélium, un gaz plus léger que l’air, qui lui permet de s’élever du sol à la verticale.

Vous avez dit montgolfière ? Pas tout à fait. Avec son système de propulsion qui le rend manœuvrable, le Solar Airship One est un dirigeable, à l’instar du Zeppelin, le plus connu de cette famille.









Un tour du monde comme premier défi

Pour l’instant, Solar Airship One n’existe que dans les plans de l’entreprise paloise Euro Airship, qui travaille depuis plus de dix ans sur ce projet et commence à en voir le bout. La construction doit démarrer l’an prochain à Tarbes, pour être fin prêt en 2026, a annoncé la semaine dernière, depuis le salon Vivatech, Euro Airship. Une première grande aventure l’attend dans la foulée. « Un tour du monde par l’Equateur, à une altitude moyenne de 6.000 m », annonce Marie-Christine Bilbow, directrice générale de l’entreprise.

Le dirigeable devrait ainsi boucler un peu plus de 40.0000 km en vingt jours. Trois pilotes se relaieront, dont l’explorateur suisse Bertrand Piccard*, pour faire tourner la machine 24/h/24. Car ce périple se fera sans escale. « Et sans énergie fossile, ni émission de CO2 », ajoute Marie-Christine Bilbow. C’est toute la promesse du Solar Airship One. Si l’hélium le fait grimper au ciel, pour avancer, le dirigeable misera sur ses moteurs électriques. « Le jour, ils seront alimentés par les 4.800 m² de films solaires qui recouvriront l’enveloppe du dirigeable, reprend la DG d’Euro Airship La nuit, l’hydrogène, transformé à bord en électricité par des piles à combustibles, prendra le relais. »

De nouveau une carte à jouer ?

Si tout fonctionne, Solar Airship One signera un joli come-back pour les dirigeables. « Il n’y en a guère plus que quelques-uns à voler aujourd’hui, pour des missions scientifiques, un peu de tourisme, la retransmission d’événements sportifs, la publicité », résume Pierre Chabert, fondateur de l’association TransOcéans. Pourtant, au tout de début de l’aéronautique, c’est bien les dirigeables qui avaient pris une longueur d’avance sur l’avion. Jusqu’à l’incendie du Hindenbourg, le 6 mai 1937, en atterrissant près de New York ? C’est plus compliqué que cela, répond Romain Schalk, responsable communication de Flying Whales : « Cet accident, qui a fait 35 morts sur les 97 personnes à bord, a marqué les esprits et n’a pas fait du bien aux dirigeables, confirme-t-il. Mais c’est surtout l’arrivée des avions à réaction, capables d’emmener des passagers loin et très vite, qui a peu à peu plongé les dirigeables dans l’oubli. »

A tort ? Disons qu’à l’heure où il faut trouver des mobilités décarbonées, et alors que la vitesse n’est plus le Graal absolu, les dirigeables ont de nouveau une belle carte à jouer. TransOcéans et Flying Whales y croient en travaillant sur de futurs dirigeables qui tendent vers le zéro émission de C02. Le premier a même réalisé un premier vol avec son dirigeable, le 7 juin, au-dessus de l’Isère, son bastion. Lelio, son petit nom, fait 32 mètres de long pour un poids de 400 kg. Plus petit donc que le Solar Airship One, mais déterminé à montrer qu’il en a dans le ventre. « Cet hiver, nous tenterons de battre le record du monde de vitesse en dirigeable, raconte Pierre Chabert. Il nous faudra au minimum atteindre 115 km/h, mais on pense que la machine est capable de faire 120 voire un peu plus. »

« Grand comme à peu près trois A380 »

Quant à « Flyng Whales » (baleines volantes), tout est dit dans le nom : l’idée de l’entreprise est de faire voler de très gros porteurs. « Des dirigeables de 200 mètres de long pour 50 de large, soit à peu près trois A 380 », décrit Romain Schalk. Sa soute, longue d’une centaine de mètres, lui permettra d’embarquer jusqu’à 60 tonnes de matériel. » La construction de la première machine doit commencer fin 2024, en Gironde, pour un vol inaugural un an plus tard.

Autrement dit, les trois Frenchies sont à peu près au même stade : celui de la construction de premiers démonstrateurs, qui serviront autant à peaufiner les technologies qu’à marquer les esprits. Tous espèrent passer ensuite au plus vite à une production industrielle. Flying Whales annonce 160 machines entre 2027 et 2037. Marie-Christine Bilbow en évoque une centaine, entre 2026 et 2032, pour Solar Airship One.

Transporter du bois, des pales d’éoliennes….

Mais pour quoi faire, au juste ? Car les dirigeables ne seront jamais aussi rapides que l’avion pour transporter des passagers, et ils n’égaleront jamais les porte-conteneurs en volume de marchandises embarquées. Pas possible non plus de les sortir par tous les temps **.

Il faut alors les voir comme une solution complémentaire, la meilleure dans des cas très précis. A Flying Whales, on songe d’abord aux transports de charges très lourdes, à récupérer ou à déposer dans des zones difficiles d’accès. « Sébastien Bougon a eu l’idée de Flying Wales en discutant avec l’Office national des forêts (ONF), raconte Romain Schalk. La France ambitionnait alors d’exploiter plus de bois de ses forêts. Mais certaines sont parfois très reculées, et créer de nouvelles routes n’est pas forcément une bonne idée. » C’est tout l’avantage du dirigeable : être capable de transporter des charges lourdes sans avoir besoin de pistes au sol. Et si Flying Whales a d’abord pensé aux bois, le transport de pâles d’éolienne pourrait être une autre niche porteuse pour la start-up. « Le secteur s’intéresse de près à notre solution », indique Romain Schalk.

TransOcéans garde aussi un œil sur le transport de charges lourdes, mais Pierre Chabert prédestine avant tout son Lelio aux travaux aériens. « Les missions qui nécessitent notamment de rester longtemps en vol stationnaire, et pour lesquelles le dirigeable peut-être plus approprié que l’hélicoptère, détaille-t-il. Ça peut être par exemple des travaux sur des lignes à haute tension. »

Et pourquoi pas pour du slow voyage ?

Euro Ship cite d’autres niches, telles que l’acheminement d’aides alimentaires ou la surveillance militaire. Mais le premier que l’entreprise paloise vise est celui du tourisme. De la même façon qu’il est aujourd’hui possible de faire le tour du lac de Constance (Europe centrale) en Zeppelin, le Solar Airship One, qui pourra embarquer 46 passagers dans sa version à 150 m, pourrait être utilisé pour promener des visiteurs sans bruit au-dessus de sites touristiques.

Marie-Christine Bilbow dit déjà être en contact avec des potentiels clients. « On discute aussi avec des opérateurs de voyages pour proposer des croisières en dirigeable. » Pourquoi pas, pour les adeptes du slow travel ? Le hic : ces croisières seront très probablement de luxe dans un premier temps.