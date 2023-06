« On veut faire bouger les lignes, provoquer les politiques », clame, plein d’espoir, Damien Grimont, codirigeant et fondateur du projet « The Arch ». Avec une délégation de chefs d’entreprises, les organisateurs de cet événement inclassable ont rendez-vous ce mercredi à Bruxelles, au Parlement européen, pour présenter « 100 solutions concrètes et innovantes » qui contribueront à la « bascule écologique du tissu économique ». Ces « 100 solutions pour la planète » sont toutes issues du privé. Elles concernent les domaines de l’habitat, de l’alimentation, de la mobilité ou de l’industrie. Elles sont portées par des entreprises, repérées et accompagnées par l’association The Arch au terme d’un processus de plusieurs mois.

« Nous sommes convaincus qu’il est grand temps de passer à l’action pour faire face au monde de demain, justifie Damien Grimont. On est donc allé sourcer dans toute l’Europe des solutions efficaces. On en a sélectionné 100 sur 300 propositions recueillies dans 18 pays. Elles ont déjà démontré leur viabilité. Notre ambition est maintenant de les faire accélérer pour qu’elles puissent se développer. »

« Des choses révolutionnaires »

Parmi les idées proposées, certaines sont « très techniques, d’autres plus poétiques ». Une start-up française propose, par exemple, de transformer l’éclairage urbain en utilisant la luminescence de plantes. Une autre veut convertir l’énergie acoustique pour produire de la chaleur ou du froid. Une autre encore veut créer des fibres à partir d’une sorte de lichen des mers. Une société italienne développe des passages piétons intelligents. Une entreprise belge veut combiner station d’épuration et piscine en plein air. Une start-up serbe promet d’optimiser le rendement des ruches grâce à l’intelligence artificielle. Une équipe danoise propose d’utiliser des robots pour favoriser une pêche éco-responsable dans les fonds marins…

« Il y a dans la liste des choses révolutionnaires, c’est même dingue qu’elles n’ont pas eu plus d’écho que ça jusque-là, s’enthousiasme Damien Grimont. On veut contribuer au changement en faisant entendre leur voix. Les députés européens, s’ils sont seuls, ne pourront pas faire grand-chose. Il n’y a que l’action collective qui permettra de passer à la vitesse supérieure. »

Tour d’Europe à la voile et séminaire sur un paquebot

Avant leur présentation au Parlement européen ce mercredi, les 100 solutions ont été promues, du 18 mars au 30 mai, dans plusieurs pays européens via une tournée du maxi-trimaran du navigateur Francis Joyon. Elles ont ensuite été présentées, dans le cadre d’une exposition, la semaine dernière à Saint-Nazaire. Puis un séminaire réunissant les porteurs de solutions, des experts, des associations et des financeurs a été organisé ces derniers jours entre Saint-Nazaire et Amsterdam à bord du paquebot MSC Euribia.









Un mode de transport qui a valu des critiques à The Arch, les paquebots ayant une réputation de pollueurs. « Le bateau quittait Saint-Nazaire à vide. Notre présence à bord n’a donc pas changé grand-chose. C’était une opportunité », se défend Damien Grimont, lequel regrette qu’on « préfère souvent parler de négatif quand on parle d’écologie ». « Il faut basculer dans le positif et appuyer sur ce qui marche, insiste-t-il. Notre démarche avec les 100 solutions est exactement celle-ci. »