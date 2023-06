C’est une victoire mitigée pour Sea Shepherd France et Défense des milieux aquatiques. Les deux associations de protection de l’environnement demandaient l’interdiction de la chasse de 21 espèces migratrices d’oiseaux (encore chassables car inscrites sur la liste française des gibiers d’eau) sur l’aire Natura 2000 du bassin d’Arcachon et du banc d’Arguin. Dans une décision en date du 16 mai, le tribunal administratif a donné raison aux associations pour seulement sept des 21 espèces. L’interdiction doit prendre effet d’ici quatre mois, soit avant le 23 septembre. Sea Shepherd et Défense des milieux aquatiques vont faire appel de cette décision pour demander l’extension de la mesure aux 14 autres espèces.

Les sept espèces protégées sont le chevalier combattant et le râle d’eau, tous deux quasi menacés, l’oie cendrée, le courlis cendré, le courlis courlieu et le fuligule milouin, tous les quatre vulnérables, et la bécassine des marais en danger critique d’extinction. Une liste bien trop courte pour les associations qui pointe par exemple le fuligule morillon quasi menacé et « étrangement oublié ».

L’activité de chasse nuit au milieu naturel protégé

Les associations soutiennent, en s’appuyant sur la réglementation européenne, que « toute activité doit être évaluée à l’aune des objectifs de conservation des sites Natura 2.000 », expliquent-elles dans un communiqué, ce vendredi. Elles fustigent par exemple piétinement des sols, les détonations qui effarouchent les oiseaux. Mais la préfète de la Gironde estime que pression des chasseurs sur le milieu est à la baisse. « Le nombre de chasseurs a fortement diminué ces dernières années, passant de 1.026 en 2005 à 600 en 2014, et le linéaire chassable a également diminué de 31 % sur la même période », justifie le jugement du tribunal administratif.

Pour les associations, la dégradation du milieu par la pratique de la chasse n’est plus à démontrer, pointant par exemple « la détérioration des habitats naturels dûment établie par constats d’huissier et notamment des 227 hectares de prairies relictuelles à salicornes significativement diminuées par le creusement des lacs de tonnes. »