Le 21 avril dernier, la remorque d’un tracteur transportant 1.700 litres de fongicide destinés à des cultures de blé s’était renversée sur la chaussée, sur la commune de Gétigné (Loire-Atlantique), près de Clisson, au sud de Nantes. L’accident a provoqué le déversement du fongicide, via le réseau d’eaux pluviales, directement dans le Ligneau tout proche. Faisant craindre le pire pour ce cours d’eau et la Sèvre nantaise dans laquelle il se jette.

« Cette pollution a entraîné une mortalité de la totalité des poissons présents sur les 400 m de cours d’eau entre le point de rejet et la confluence avec la Sèvre nantaise, indiquent ce jeudi, un mois après, les services de l’Etat. » En revanche, « aucune mortalité piscicole n’a été observée sur la Sèvre nantaise. En effet, le débit de la Sèvre est venu diluer les concentrations polluantes. »

Les restrictions en partie levées

L’Office français de la biodiversité a effectué des analyses d’eau, de sédiments et de la chair des poissons. « Les résultats sont rassurants puisque l’eau de la Sèvre nantaise et du Ligneau ne présente pas de signe d’écotoxicité lié à la pollution accidentelle, pour les organismes aquatiques, la faune et la flore. Même constat pour les sédiments, le rejet polluant ne s’est pas accumulé dans les sédiments du Ligneau et de la Sèvre nantaise », rapporte la préfecture de Loire-Atlantique.

Les restrictions de pêche sur la Sèvre nantaise ont été levées. L’interdiction de pêcher sur une partie du Ligneau a été maintenue, de même qu’une interdiction d’accès aux berges.