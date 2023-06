La métropole rennaise n’a pas attendu la flambée du coût de l’énergie pour tenter de réduire ses consommations. Mais l’inflation galopante des tarifs de l’électricité a poussé la collectivité à pousser un peu plus loin ses curseurs d’extinction de l’éclairage public. Compétente sur ce dossier depuis le 1er janvier 2017, la métropole avait déjà acté l’extinction des lampadaires au plus profond de la nuit dans plusieurs quartiers résidentiels ou zones d’activité. Après avoir étudié l’impact de ces mesures sur la sécurité des biens et des personnes, la collectivité vient d’adopter un nouveau schéma accroissant les périodes dans le noir.

A compter de ce 1er juin, l’éclairage public sera suspendu de minuit à 5 heures (et même 6 heures le samedi matin) dans les secteurs résidentiels mentionnés en jaune sur la carte suivante. Les zones d’activités et industrielles seront également plongées dans le noir de 23 heures à 6 heures, en dehors de plusieurs voies adaptées.





Les zones en jaune sont concernées par l'extension des horaires d'extinction de l'éclairage public à Rennes. - Rennes Métropole

Ces actions, conjuguées au remplacement de plus de 15.000 points lumineux considérés comme énergivores, doivent permettre de réduire de 40 % les consommations d’énergie du patrimoine d’éclairage public d’ici 2030. En novembre, Rennes Métropole a voté un investissement de 6,9 millions d’euros pour moderniser le système de commande et les armoires électriques de l’éclairage public dans l’ensemble de ses 43 communes, soit 82.000 points lumineux.