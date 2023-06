On y pense rarement en lançant une lessive… Les eaux rejetées par nos lave-linges domestiques sont l’une des principales sources de pollution par les microfibres dans les océans. Chaque année, on estime qu’environ 2 millions de tonnes de microfibres sont rejetées ainsi par les lavages domestiques, rappelle l’Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer (Ifremer).

Avec quelles conséquences pour les organismes marins ? C’est la question sur laquelle s’est penché l’Ifremer, en collaboration avec le CNRS et les universités de Bretagne occidentale et du Mans.









Les résultats de leurs recherches ont été publiés ces derniers jours dans la revue Environnemental Pollution. L’étude a consisté à exposer des huîtres creuses pendant 96 heures à des microfibres textiles naturelles (laine, coton biologique et non-biologique) et synthétiques (acrylique, nylon, polyester) ainsi qu’à leurs additifs chimiques associés, en étudiant la capacité de ces huîtres à ingérer ces microfibres et en comparant les effets sur leur fonctionnement biologique.

Des impacts plus importants avec les fibres naturelles ?

Deux scénarios ont été pris en compte, précise l’Ifremer dans un communiqué : le premier, « réaliste » sur le plan environnemental, avec une concentration de 10 microfibres par litre, et un scénario « catastrophe », avec une concentration de 10.000 microfibres par litre.

Quelles soient naturelles ou synthétiques, ces fibres ont des effets sur le métabolisme des huîtres même à faibles doses. C’est un premier enseignement sur lequel insiste Camille Détrée, post-doctorante à l’Ifremer au moment de l’étude et aujourd’hui maître de conférences en biologie marine à l’Université de Caen-Normandie. « Nous n’avons pas observé plus d’effets sur les huîtres exposées à de fortes ou de faibles concentrations en microfibres. Cela suggère qu’une faible dose environnementale est suffisante pour déclencher des effets sur leur santé », explique-t-elle.

Plus surprenant, les auteurs de l’étude ont observé que les fibres naturelles génèrent une inflammation des parois digestives de ces organismes filtreurs et affectent leur système immunitaire de manière plus importante que les fibres synthétiques.

Et la persistance dans l’environnement ?

L’étude n’en déduit pas pour autant que les fibres naturelles sont plus nocives que celles de synthèse. « Mais la rugosité de la surface des fibres naturelles est plus importante et provoque vraisemblablement une inflammation plus forte des parois digestives au cours du transit », précise Camille Détrée dans le communiqué de l’Ifremer. En clair : la toxicité des microfibres serait davantage liée à leur rugosité et leur composition chimique qu’à leur nature plastique ou non.

Il y a tout de même un paramètre à ajouter dans l’équation sur lequel Arnaud Huvet, biologiste marin à l’Ifremer, invite à tenir en compte : celui de la persistance dans l’environnement marin de ces microfibres. Elle est « de quelques semaines ou mois pour des fibres 100 % naturelles, contre des dizaines voire des centaines d’années pour les matériaux synthétiques ».