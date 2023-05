De la grêle, du tonnerre et une chaleur tropicale… Les grands orages d’été, qui déchirent le ciel brûlant en période estivale, font leur grand retour dans l’Hexagone. Ce mercredi, Météo-France a déclenché une vigilance orange pour des orages dans quatre départements : le Gers, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées.

Les quelques nuages bas présents sur la moitié nord du pays, se dissiperont rapidement jeudi, en tout début de journée, sur les côtes de Manche et le soleil s’imposera ensuite sur une large moitié nord du pays, selon les prévisions de Météo-France. La vigilance devrait être levée vers 23 heures ce mercredi.

Instabilité au sud jeudi

Mais, plus au sud, l’instabilité restera toujours d’actualité, des averses séviront dès le lever du jour de la chaîne des Pyrénées au sud de la Garonne. Elles se généraliseront dès la mi-journée à la moitié sud du territoire, en prenant encore un caractère orageux accompagné ici et là un coup de tonnerre. Ce risque sera moins marqué tout de même sur le flanc est et la Corse.

Les maximales plafonneront toujours en bord de Manche avec pas plus de 16 à 20 degrés. Elles seront plus élevées ailleurs avec 24 à 28 degrés en général, et jusqu’à 29 à 30 degrés des Pays-de-la-Loire à la Bourgogne.