Petite secousse de début de soirée. Un séisme « modéré » de magnitude 4 s’est produit lundi soir dans la région de Montbéliard (Doubs), près de la frontière suisse. C’est le Réseau national de surveillance sismique (Renass) qui l’a annoncé, précisant que ce tremblement de terre n’avait pas fait de dégâts. Le séisme est précisément survenu à 21h15, à une quinzaine de kilomètres au sud de la ville franc-comtoise et à une profondeur de 12 kilomètres.

Selon la soixantaine de témoignages recueillis lundi soir par le Bureau central sismologique français, les secousses ont été principalement ressenties dans la région de Montbéliard et de Belfort, ainsi qu’en Alsace et dans les Vosges. Le 22 mars, un séisme de magnitude 4,2 s’était déjà produit dans le même secteur, à 30 km de la ville de Belfort, et avait été ressenti dans le nord-ouest de la Suisse.