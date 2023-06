Sécheresse hivernale, raréfaction de l’eau potable, nappes phréatiques asséchées, faune et flore en danger. Les climatologues alertent depuis plusieurs années quant au risque de voir les réserves mondiales en eau se tarirent définitivement. Pourtant, le système actuel, notamment agricole, et les politiques en matière d’économie de l’eau n’ont pas bougé d’un iota ou si peu. Jusqu’à ce fameux « plan eau » présenté en mars dernier par le gouvernement et porté haut et fort par le président Emmanuel Macron. Suffisamment ambitieux pour éviter une guerre de l’eau dans les décennies à venir ? « Le problème avec l’eau est vaste et important. Alors forcément, ce plan eau est très largement insuffisant » analyse Juliette Duquesne, journaliste, podcasteuse et coautrice de la collection Carnets d’alerte dont L’eau que nous sommes.

Spécialisée dans les thématiques économiques et environnementales, Juliette Duquesne écrit depuis de nombreuses années sur les risques liés à la surconsommation de l’eau en occident. Pour elle, la guerre de l’eau n’est pas un mythe mais une réalité à venir si rien n’est fait pour réguler l’utilisation et la consommation de ce liquide vital. A l’heure où les luttes autour de l’installation de mégabassines, notamment dans les Deux-Sèvres, a rendu visible le problème de la possible raréfaction de l’eau dans certaines régions de l’Hexagone, la journaliste a accepté de livrer son regard affûté sur un débat qui ne fait que commencer.

Quelle est la principale cause de la raréfaction de l’eau ?

Le premier problème dû à l’eau est lié au changement climatique parce qu’il va y avoir des endroits sur la planète où il y aura plus d’eau, et des endroits où il y en aura moins. Par exemple, nous savons qu’en France, les débits moyens des rivières devraient diminuer de 40 % en raison du changement climatique. Mais le changement climatique, il a bon dos. Il est bien souvent évoqué car, en fait, il est révélateur d’une mauvaise gestion de l’eau. Et la réalité, c’est que nous consommons beaucoup trop d’eau ! Les prélèvements d’eau au cours du XXe siècle ont augmenté 1,7 fois plus vite que la population. C’est donc surtout notre consommation d’eau qui risque, en premier lieu, de dégrader tous les milieux naturels, la faune et la flore qui ont, eux aussi, besoin de cette eau pour se restaurer et pour vivre.

En France, l’accès à une eau potable est un privilège difficilement mesurable tant il apparaît comme normal. Pourtant, la qualité de l’eau semble s’être dégradée, ces dernières années, dans l’Hexagone. Quels sont les risques liés à la consommation d’une eau de moins bonne qualité ?

L’eau potable, c’est le terme que nous utilisons beaucoup en occident car c’est une eau normée qui ne rendra pas malade et qui sera, normalement, contrôlée pour éviter les pollutions. C’est donc l’eau qui arrive dans notre robinet. Pour cela, elle a subi un traitement important qui nous permet de la boire. Il y a, ensuite, l’eau salubre. C’est une eau qui ne rend pas malade, mais qui ne va pas forcément être normée comme en occident. Mais elle est propre et non contaminée, ni par une pollution chimique, ni par des bactéries. Mais l’eau, lorsqu’elle n’est ni potable ni salubre, est un vecteur de maladie, de diarrhée pour les enfants, même de paludisme. Et il faut savoir qu’environ 30 % de la population mondiale n’a pas accès à une eau salubre, et que 80 % des eaux usées ne sont pas traitées.

Que cela augure-t-il pour les années à venir ?

La réalité, c’est qu’aujourd’hui, nous polluons beaucoup trop l’eau. En France, la quasi-totalité des cours d’eau et des nappes phréatiques sont pollués par les pesticides et les nitrates. Nous retrouvons encore des traces de l’atrazine dans des points de prélèvements d’eau alors que c’est un pesticide qui a été interdit en 2004 ! Mais ce n’est pas étonnant car l’eau est un réceptacle de tous les polluants. Le problème, c’est que nous évaluons chaque polluant séparément. Donc nous risquons de nous retrouver avec des cocktails chimiques très mal évalués en termes d’impacts sur l’environnement et la santé. Alors, pour remédier à ça, l’eau que nous buvons est doublement traitée. Soit avec du charbon actif pour enlever une partie de la pollution chimique, soit avec de l’osmose inverse, qui est une membrane qui permet d’enlever toutes traces de polluants chimiques. Mais ça coûte beaucoup plus cher et c’est beaucoup plus énergivore.

Pourquoi le modèle agricole actuel est-il un problème lorsque l’on parle de la consommation d’eau ?

Quand on regarde les chiffres, on s’aperçoit rapidement que c’est notre alimentation qui a l’impact le plus important sur l’eau. Dans le monde, cela varie d’une étude à l’autre, mais l’eau consommée par l’agriculture se situe autour de 80 ou 90 % ! Nous allons, par exemple en France, utiliser beaucoup d’eau notamment pour irriguer du maïs l’été, saison qui manque cruellement d’eau. Et ce maïs va ensuite aller nourrir des élevages industriels. Alors, attention, il ne s’agit pas du tout d’accuser les agriculteurs. Ils suivent des choix politiques mis en place après la Seconde Guerre mondiale et qui continuent d’être menés aujourd’hui à travers la politique agricole commune (PAC) et les différentes aides. Car le problème est là : malgré les alertes, nous continuons à maintenir un modèle agricole industriel. Ce sont les fondements de ce modèle-là que l’on doit changer à l’avenir si nous voulons préserver l’eau.

De quoi parle-t-on lorsque l’on évoque une possible « guerre de l’eau » ?

Il y a deux usages de ce terme. On a tout d’abord parlé de « guerre de l’eau » en Amérique latine lorsque des manifestations ont éclaté en réponse à la privatisation de la gestion de l’eau, notamment en Bolivie, par des multinationales. Aujourd’hui, la « guerre de l’eau » n’est plus tellement liée à la privatisation de la gestion de l’eau mais plutôt aux conflits d’usage, dans des endroits où il y a des tensions, soit entre des pays, soit entre des usagers de l’eau. Nous l’avons vu avec ces mégabassines, dans les Deux-Sèvres, qui ont donné l’impression à une partie de la population que l’eau pouvait être accaparée par une minorité, même si c’était pour cultiver. Tout le monde veut consommer de l’eau en grande quantité. Alors, forcément à un moment, ça ne peut pas fonctionner ! Pourtant, s’il y a bien un élément que nous sommes obligés de gérer tous ensemble, c’est l’eau. Elle peut nous permettre de nous réunir si nous réussissons à travailler ensemble, en coopération. Mais elle peut aussi nous diviser.