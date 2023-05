Retour à la terre ferme et direction la gendarmerie, ce mercredi, pour Thomas Brail. Le leader grimpeur du Groupement national de surveillance des arbres (GNSA) a été interpellé en fin de matinée à Vendine (Haute-Garonne), à l’ouest de Toulouse, alors qu’il tentait d’empêcher une pelleteuse de creuser au pied d’un platane. Cette arrestation, devant les caméras, témoigne de la reprise des hostilités entre les opposants à l’autoroute A69 reliant Toulouse à Castres et Atosca, le concessionnaire en charge du chantier.





Soutien total à @BrailThomas, qui s'est fait embarqué pour avoir alerté un pelliste qui s'apprêtait à creuser au pied d'un platane de 130 ans !

HONTE A VOUS NGE- ATOSCA

Bravo à Thomas et à toutes les personnes qui se mobilisent pour faire appliquer le droit environnemental !

Ce nouveau round a commencé dimanche, quand le collectif La voie est libre (Lvel) a réinstallé, en format réduit, son « Camping des platanes » à Vendine, une commune située sur le tracé et dont l’alignement d’arbres est menacé. Dans la foulée, lundi, Atosca a déposé une plainte pour délit d’entrave au déroulement d’un chantier. « Nous avons des délais à respecter et un chantier d’utilité publique qui a obtenu toutes les autorisations à mener », explique une porte-parole du concessionnaire à 20 Minutes, confirmant que ce nouveau campement empiétait sur une zone de « travaux de terrassement ».

Un rendez-vous au ministère des Transports jeudi

Mardi, les gendarmes étaient déjà venus et, après discussion avec les autorités, les « campeurs » avaient compris qu’ils bénéficieraient d’une certaine tolérance sur le site, d’autant qu’ils ont rendez-vous, jeudi, avec le cabinet du ministre des Transports, Clément Beaune. Des espoirs douchés lorsque les engins de chantier sont de nouveau « intervenus brutalement » ce mercredi. Alors que les opposants rameutent leurs troupes pour soutenir Thomas Brail et « protéger les jardins créés dimanche », le campement a dû être déplacé un peu plus loin sur la parcelle.









L'A69, un projet né il y a trois décennies, doit permettre de désenclaver le bassin Castres-Mazamet, dans le sud du Tarn. Il a le soutien des grands élus de tous bords et des milieux économiques, mais il suscite une forte mobilisation d’agriculteurs, riverains et défenseurs de l’environnement, qui le jugent « anachronique » et « écocide ».