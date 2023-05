Un puissant séisme de magnitude 7,7 s’est produit vendredi dans l’océan Pacifique au sud-est de la Nouvelle-Calédonie, déclenchant une alerte au tsunami, a annoncé l’Institut américain de géophysique (USGS), sur Twitter.

La secousse a été détectée à une profondeur de 37 km et à plus de 300 kilomètres des côtes calédoniennes, selon la même source. Le Centre d’alerte aux tsunamis du Pacifique (PTWC) estime pour sa part qu’un raz-de-marée est « possible » dans un rayon de 1.000 kilomètres autour de l’épicentre.

Une alerte au tsunami levée

« Sur la base des paramètres préliminaires du tremblement de terre, des vagues de tsunami dangereuses sont possibles sur les côtes situées à moins de 1.000 km de l’épicentre du tremblement de terre », a déclaré le PTWC, dans un bulletin.

Une alerte au tsunami a été décrétée, avant d’être levée par les autorités. Le littoral a été évacué. Une réceptionniste d’hôtel à Nouméa, la capitale de la Nouvelle-Calédonie, a déclaré à l’AFP qu’elle n’avait ressenti aucune secousse.