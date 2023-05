C’est, une nouvelle fois, un coup dur, pour les producteurs de coquillages de l’étang de Thau. Vendredi, la préfecture de l’Hérault a annoncé l’interdiction de la récolte et de la commercialisation des moules et des palourdes du bassin, en raison de la présence de toxines, les rendant impropres à la consommation. Cette mesure, en revanche, ne concerne pas les huîtres et les escargots, qui peuvent être consommés sans restrictions.

Les toxines repérées dans les moules et les palourdes, apportées par des végétaux microscopiques, les phytoplanctons, ne peuvent pas être détruites par la cuisson. « Cette mesure temporaire sera levée dès lors que les conditions de sécurité sanitaire seront réunies pour une réouverture des zones de production », ont indiqué les services de l’Etat.

Le 30 décembre 2022, la même interdiction avait frappé les huîtres, les moules et les palourdes de Thau. Le 19 janvier dernier, l’Etat avait mis fin à l’interdiction de la récolte et de la commercialisation des huîtres. Mais ces mesures avaient été maintenues pour les moules et les palourdes, avant d’être totalement levées le 3 mars dernier. Mises en place juste avant le réveillon du 31 décembre, ces mesures ont causé un manque à gagner de 6 millions d’euros, pour les conchyliculteurs de Thau, avait appris 20 Minutes, en janvier.