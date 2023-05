Guerre de territoire entre les lions et les éleveurs au Kenya. Dans ce pays qui compte environ 2.500 lions, selon un premier recensement en 2021, les incursions d’animaux sauvages dans des zones habitées ont augmenté ces dernières années, alors que le développement urbain grignote leur territoire. En conséquence, les éleveurs massaïs cherchent à protéger leurs troupeaux.

« Au total, 10 lions [ont été] tués dans l’écosystème d’Amboseli », un parc national au sud du pays, depuis la semaine dernière, a déploré dans un communiqué l’agence kényane de préservation de la nature (Kenya Wildlife Service, KWS), ajoutant que des réunions avaient été organisées avec les représentants des populations locales. Loonkito, un lion mâle âgé de 19 ans, a été tué à coups de lances vendredi après avoir pénétré dans un enclos à bétail, à proximité du parc.

Six autres lions tués en une journée

« C’était un vieux lion qui avait du mal à se nourrir de lui-même et le bétail est une proie facile. Un lion normal serait allé chercher la faune à l’intérieur du parc », a souligné le porte-parole du KWS Paul Jinaro. « Les discussions ont porté sur la façon de minimiser les risques de conflits entre humains et faune sauvage, y compris en développant des systèmes de prévention permettant d’alerter les communautés de la présence d’animaux sauvages dans leur voisinage », a précisé KWS. Six autres lions ont été tués dans la seule journée de samedi par des éleveurs, après l’attaque de leur troupeau par un félin.