Un accident similaire s’était déjà produit fin avril, à l’est de la Loire-Atlantique. Lundi, une citerne transportant des produits fongicides s’est de nouveau renversée sur la route, occasionnant une pollution de plusieurs cours d’eau, en Vendée et dans le département limitrophe de Loire-Atlantique. Cette fois, quelque 2.500 litres de pesticides se sont déversés à hauteur de Montaigu-Vendée dans un ruisseau, à quelques mètres des confluences avec la Maine et la Sèvre Nantaise.

Conséquences de cette « pollution accidentelle » : tout un lot de restrictions a été pris par le préfet de Vendée mais aussi de Loire-Atlantique. Comme son homologue, ce dernier a notamment décidé ce mercredi d’interdire les activités nautiques, la pêche et les prélèvements (en vue de l’abreuvement des animaux ou de l’irrigation des végétaux destinés à la consommation humaine). La mesure concerne la Maine et la Sèvre Nantaise jusqu’à la confluence avec la Loire (de Remouillé à Nantes) et s’applique jusqu’à mardi prochain inclus. Des prélèvements et analyses sont en cours pour évaluer le niveau de pollution.