Ils tombent chaque année les 11, 12 et 13 mai. Bien connus des jardiniers, les « saints de glace » symbolisent en général la fin des gelées nocturnes qui peuvent anéantir les premières cultures du potager. Passé le 13 mai, on considère que les plantations estivales peuvent être réalisées sans crainte d’un nouveau coup de froid. Pour être bien sûr, on a guetté le temps sur l’application de météo agricole et on peut vous affirmer que le froid ne devrait pas revenir. Il est donc grand temps de mettre les mains dans la terre pour planter. Vous n’avez pas de jardin ? Ne désespérez pas, il est tout à fait possible de se faire plaisir en cultivant des fruits et légumes sur son balcon ou sa terrasse. On ne vous promet pas l’autosuffisance mais vous aurez de quoi vous faire plaisir. Avec quoi ? Voici quelques conseils.

Des tomates, évidemment

C’est sans doute la première idée que vous avez eue. On vous confirme que faire pousser quelques tomates sur son balcon est accessible aux jardiniers les moins expérimentés. Pour obtenir un meilleur rendement, privilégiez les variétés de tomates cerises qui vous permettront une récolte plus régulière. Pour égayer vos assiettes, vous pouvez opter pour différentes variétés. Nous vous conseillons de tester la « poire jaune » qui se révèle très productive ou encore les « Cherriots of fire » qui donnent des fruits bigarrés très charnus. Une fois que vous aurez vos premiers fruits, pensez à garder quelques graines que vous pourrez planter l’année suivante.





Différentes variétés de basilic existent : vert, pourpre ou encore citronné. Toutes sont adaptées à la culture en bac, à condition de bien arroser. - G. K. Smith/Sipa

Des aromatiques pour cuisiner

C’est une combinaison assez connue. Au pied de vos plants de tomates, vous pouvez faire pousser du basilic, qui les protégera de certaines maladies et profitera de leur ombre une fois qu’ils auront grandi. Mais le basilic n’est pas la seule plante aromatique à apprécier la culture en bac. « On peut aussi planter du persil, de la coriandre, de la ciboulette. On peut aussi opter pour des vivaces comme le thym ou le romarin. Ça ne prend pas beaucoup de place et ça permet de se faire plaisir pour cuisiner », explique Malo, animateur de l’association Les Cols Verts, qui intervient notamment en milieu urbain à Rennes. « Moi, j’ai mis de l’estragon. Je suis cuisinier donc j’adore aller cueillir mes herbes. »





La culture des fraises se fait très bien sur un balcon. Les fruits apprécient d'être suspendus afin d'éviter de pourrir au contact d'un sol humide. - M. Fourmy/Sipa

Des fraises à pendre au balcon

Il vous faudra un peu plus que du terreau pour planter vos fraisiers, qui apprécient une terre un peu moins meuble pour pouvoir s’enraciner. La culture en bac se révèle pourtant très efficace pour la récolte des fraises. Pensez à placer vos plants en bordure de bac afin de pouvoir laisser les fruits pendre en dehors de la jardinière. Ils risqueront moins le pourrissement et les attaques d’escargots ou limaces. « C’est très plaisant à récolter, les enfants adorent ça », témoigne l’animateur rennais. Il est également possible de planter des framboisiers mais la profondeur de terre devra être plus importante que pour les fraisiers.





La menthe, comme la mélisse, est facile à cultiver et permet de réaliser des tisanes. - A. Benayache/Sipa

Menthe, mélisse, verveine… Vive les tisanes !

Elles prennent peu de place et sont capables de fournir de délicieuses feuilles odorantes. La menthe et la mélisse sont idéales pour concocter des tisanes ou agrémenter vos cocktails et vos salades d’été. Vous pouvez également vous procurer un plant de verveine ou de verveine citron, dont les petites feuilles sont très faciles à faire infuser.





Le piment peut très bien se cultiver en bac ou en jardinière, tout comme le poivron. - R. Ben Ari/Sipa

Poivrons et piments pour un été piquant

Les légumes du soleil s’adaptent bien à la culture en jardinière ou en bac. Les piments et les poivrons ont l’avantage de ne pas prendre trop de place. Un petit tuteur est conseillé pour maintenir le plant et l’aider à lutter contre le vent. Les piments et poivrons appréciant la chaleur, privilégiez un endroit chaud et ensoleillé. A leur pied, vous pouvez semer quelques radis, qui ont l’avantage de pousser rapidement.





Le citron vert peut parfaitement pousser en pot ou en bac sur un balcon ou une terrasse abrité du vent. - H. Ausloos/Sipa

Des agrumes toute l’année

Si vous souhaitez diversifier votre espace végétal, vous pouvez aussi opter pour un ou plusieurs agrumes, qui vivent très bien en pot. Le citron et le citron vert sont capables d’offrir de jolis fruits à plusieurs périodes de l’année. Privilégiez un sol bien drainé reposant sur des billes d’argile. Placez-les à l’abri des vents desséchants et des embruns et protégez-les si la température se rapproche de 0 degré.





En grimpant le long d'une palissage, le plant de cornichon peut se révéler adapté à la culture potagère en bac. - G. Lacz/Sipa

Des cornichons sur le balcon

Si vous avez la possibilité de faire grimper une ou plusieurs cultures le long d’une palissade ou d’un treillis, vous pouvez par exemple opter pour les cornichons, les haricots verts grimpants ou les petits pois. Ces cultures prennent peu de place au sol mais se révèlent touffues en hauteur, venant s’entortiller partout où elles peuvent. Attention à ne pas vous laisser déborder.





Les courges et courgettes ne sont pas très adaptées à la culture en bac. - A. Benayache/Sipa

Pour les courges, c’est compliqué

Si vous faire votre potager sur votre balcon, oubliez les courges et courgettes, qui auront tendance à prendre beaucoup de place. Gourmandes en eau, elles apprécient les sols fertiles et sont peu adaptées à la culture en bac. Le constat est le même avec les pommes de terre, les poireaux ou les carottes, qui présentent en plus l’inconvénient de rester longtemps en terre.