Horrible découverte. Lundi, le cadavre d’un dauphin a été retrouvé dans une poubelle, dans le quartier de Tréboul, à Douarnenez (Finistère), rapporte Sea Sheperd France, qui a publié ce mercredi sur ses réseaux sociaux une photo prise par un habitant.





Le cadavre de ce dauphin a été retrouvé dans une poubelle de la rue Jeanne d’Arc à Tréboul (Douarnenez) ce lundi 1er mai. La façon dont il a été dépecé ne laisse nul doute sur le fait que sa chair a été consommée ce qui est strictement interdit. Nous déposons plainte pour… pic.twitter.com/GOmQtRrWK7 — Sea Shepherd France (@SeaShepherdFran) May 3, 2023 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.







« La façon dont il a été dépecé ne laisse nul doute sur le fait que sa chair a été consommée, ce qui est strictement interdit », indique l’ONG de défense des océans, qui annonce qu’elle va déposer plainte pour « mutilation d’espèce protégée ».

Un dauphin scarifié découvert en février

Sea Sheperd France dénonce depuis plusieurs années les captures accidentelles de dauphins par des engins de pêche et les mutilations dont sont victimes les cétacés. Le 18 février, lors d’une patrouille au large des Sables-d’Olonne (Vendée), des membres de l’ONG avaient découvert un dauphin scarifié avec l’inscription « Sea Sheperd PD » gravé au couteau sur le cadavre.









L’ONG avait alors promis une prime de 10.000 euros pour « tout témoignage permettant d’identifier et de faire condamner » le ou les auteurs des mutilations. « Aucune de nos dizaines de plaintes au sujet des dauphins capturés et non déclarés, mutilés, mangés, scarifiés n’a jamais abouti à la moindre condamnation », avait expliqué Sea Sheperd France pour justifier sa démarche.