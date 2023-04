A quoi va servir la météo des forêts lancée à partir de juin ?

Des Monts d’Arrée, dans le Finistère, au Jura, en passant par les Landes et les Bouches-du-Rhône… L’été dernier, 66.000 hectares de forêts sont partis en fumée, selon le Système européen d’information sur les feux de forêt (Effis). Un bilan sept fois plus conséquent que la moyenne des quinze dernières années.

Pour éviter qu’il ne se répète cette année, Emmanuel Macron avait notamment annoncé dès octobre dernier l’instauration d’une Météo des forêts. Se présentant sur le modèle d’un bulletin classique, l’outil informera et sensibilisera le grand public, non pas sur les feux en cours, mais leur risque de survenue dans les deux jours à venir. Le tout en prenant en compte de multiples indicateurs : pluie, humidité des sols, température de l’air, force de vent, état de sécheresse de la végétation…





Une météo des forêts chaque fin d’après-midi

Le projet avance. Cette météo des forêts sera diffusée à partir du 1er juin, annonce ce mardi Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique, à l’issue d’une réunion de travail avec les équipes de Météo France. « Elle sera publiée chaque fin d’après-midi sur le site internet de Météo France et mise à disposition ensuite de tous les médias, précise-t-il. Ceci jusqu’au dernier jour de septembre. » Avec la possibilité de prolonger le dispositif si la situation l’exige. « Cet outil n’existe que dans quelques pays à travers le monde, vante Christophe Béchu. L’Australie, les Etats-Unis et, en Europe, la Finlande et l’Estonie… »

Sur cette carte, les départements pourront prendre quatre couleurs, comme autant de niveaux de risque. Du vert pour « faible » au rouge pour « danger très élevé », en passant par le jaune ( « danger modéré ») et l’orange ( « danger élevé »). Pour chaque niveau, des messages de préventions associées. « Cette carte doit permettre à chacun d’être mieux attentif au risque incendie et de mieux comprendre les décisions que pourraient prendre les autorités, jusqu’à l’interdiction des balades en forêts quand les conditions l’exigent », espère Christophe Béchu.





Simulation de la météo des forêts telle qu'elle aurait été éditée pour la journée du 18 juillet 2022. - Météo-France





Développer une culture du risque incendie en France

Le ministre rappelle cette statistique implacable : « Neuf incendies sur dix sont d’origine humaine ». « Et plus de la moitié proviennent de gestes non intentionnels, ajoute-t-il. « Ce n’est pas seulement le mégot jeté par terre, mais aussi le barbecue mal maîtrisé ou un outil dont l’utilisation provoque des étincelles », détaille Eric Brocardi. Le porte-parole de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers (FNSP) se félicite de l’arrivée de cette Météo des forêts, en balayant l'argument parfois avancé qu’un tel outil pourrait donner des idées aux pyromanes. « Ils ne sont à l’origine que d’une petite partie des incendies, alors qu’on a besoin d’améliorer nettement la culture du risque incendie chez les Français », insiste-t-il.

D’autant plus que ces feux de forêts ne se limitent plus au pourtour méditerranéen, mais touchent désormais tout le territoire, insistent tant Eric Brocardi que Christophe Béchu. Y compris des territoires jusque-là peu habitués à faire face à des feux de végétation de grande ampleur. Ce pourrait être le cas cet été encore ? Le ministre pointe des indicateurs inquiétants. « Au 1er avril, 75 % des nappes étaient ainsi en dessous des moyennes saisonnières, contre 58 % il y a un an », indique-t-il.

Des renforcements tous azimuts avant le début de l’été ?

Le gouvernement ne mise pas seulement sur cette carte des feux de forêt pour se préparer à un nouvel été potentiellement catastrophique. Le 12 avril, Gérald Darmanin, ministre de l’Intérieur, annonçait également le renforcement des moyens de lutte contre les feux de forêts cet été. Neuf avions et hélicoptères bombardiers d’eau supplémentaires seront ainsi mobilisés, portant le nombre d’appareils de 38 à 47, ainsi que près de 500 sapeurs-pompiers supplémentaires. « Nous venons également d’envoyer 2,3 millions de prospectus aux domiciles des Français concernés par l’obligation légale de débroussaillement, trop souvent oubliée * », complète ce mardi Christophe Béchu. Le fonds vert permet aussi aux communes et départements de demander des subventions à l’État pour des actions de prévention de lutte contre les incendies. « Nous avons reçu 200 demandes, dont 37 pour l’achat de caméras de détection thermique des départs de feu ou des drones de surveillance », reprend le ministre.

Une météo des incendies qui monte aussi en puissance

Et puis même la « météo des incendies » monte en puissance. Cette carte, pas nouvelle et déjà préparée par les prévisionnistes de Météo-France, n’est pas à confondre avec celle des forêts. « Elle est à destination des sapeurs-pompiers et autres professionnels de la Sécurité civile, explique Virginie Schwarz, présidente-directrice générale de Météo-France. Elle est plus fouillée puisqu’elle s’élabore à partir d’un plus grand nombre de paramètres. L’échelle est aussi plus fine que celles des départements. Et elle est actualisée plusieurs fois par jour. » Mais si cette carte des incendies n’est pas nouvelle, « elle se limitait jusque-là au sud de la France, pointe Eric Brocardi, en insistant sur la nécessité de l’étendre dans le contexte actuel. La FNSP a été entendue : « Cette Météo des incendies concernait une quinzaine de départements, on passera à 34 cet été, annonce Christophe Béchu. La montée en puissance se poursuivra ensuite. L’objectif est de couvrir la moitié de la France d’ici l’été 2024. »