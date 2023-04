Le Muséum d’Histoire naturelle est envahi par les fauves. « Ce sont souvent les espèces préférées des Français mais beaucoup restent méconnues ». Les 38 espèces de félins sauvages vivant actuellement sur la planète sont exposées au musée jusqu’au 7 janvier 2024. 20 Minutes vous propose une visite guidée avec la commissaire d’exposition Géraldine Véron, à retrouver en vidéo en tête d’article.

Pari réussi pour la professeure du Muséum : faire connaître cette grande famille des félins mais aussi sensibiliser les visiteurs aux menaces et à la conservation de ces animaux. « En admirant mieux et en connaissant mieux ces espèces, on espère que le public ait envie de les protéger », nous explique Géraldine Véron. Les félins sont principalement menacés par la perte de leur habitat, aggravée par la construction d’infrastructures humaines. Mais la chasse, le braconnage ou encore le trafic de chats sauvages pèsent aussi sur ces espèces.





Sur 1.000 m² d’exposition, les visiteurs pourront s’attarder sur 80 naturalisations, 10 squelettes dynamiques et autres pièces d’anthropologie. L’exposition revient également sur les capacités de prédations des félins mais aussi leurs relations avec les humains.