Non, il n’y a pas de camion radioactif bloqué aux portes de Marseille

« Demande de transparence sur le convoi exceptionnel d’Areva tombé en panne aux Pennes-Mirabeau. » Intitulé ainsi, le communiqué a été envoyé à tous les médias, et diffusé sur les réseaux sociaux du parti politique. Ce jeudi, en milieu d’après-midi, EELV Paca fait part de son inquiétude face à une situation qui lui semble alarmante, aux portes de Marseille.

Convoi d'#Areva immobilisé.

Des rumeurs évoquent 3 tonnes de chargement radioactif. Nous demandons aux autorités de rompre le silence et de donner des éclaircissements sur la nature précise du chargement.

Le silence ne peut pas être une réponse. pic.twitter.com/QpSe7bPPaG — EELV PACA (@EELV_PACA) April 20, 2023



« Mercredi 19 avril, un convoi exceptionnel est tombé en panne au grand rond-point dit Coca-Cola aux Pennes-Mirabeau, entre Marseille et son aéroport, écrit Nathalie Morand, la porte-parole d’EELV en Paca, dans ce communiqué. Ce jeudi 20 avril, une trentaine d’heures plus tard, le convoi est toujours immobilisé et la circulation est toujours bloquée dans ce secteur. »

Or, selon Nathalie Morand, « aucune information précise n’est donnée pour expliquer pourquoi le dégagement de ce convoi exceptionnel met autant de temps. Alors que des rumeurs commencent à évoquer un convoi transportant 3 tonnes d’un chargement radioactif, nous demandons aux autorités de communiquer de façon transparente les raisons précises du blocage sur ce secteur et de donner des éclaircissements sur le chargement du convoi tombé en panne. Le silence ne peut pas être une réponse face à une situation si préoccupante. A cette heure, il est urgent de savoir s’il y a un risque de contamination radioactive dans ce secteur. »

FAKE OFF

Contacté par 20 Minutes, RTE dément totalement cette information, indiquant une erreur à partir d’un sigle Areva aperçu sur ce convoi qui est bel et bien le leur. « RTE réalise actuellement différentes opérations de renforcement de l’alimentation électrique dans le cadre notamment des Jeux olympiques 2024, écrit l’entreprise dans un communiqué transmis à 20 Minutes. Dans ce cadre, un convoi exceptionnel était prévu pour transporter un transformateur électrique fabriqué Areva depuis l’étang de Berre jusqu’au poste de Réaltor. Dans la nuit de mardi à mercredi, le convoi a été immobilisé sur le rond-point des Pennes-Mirabeau en raison d’un incident survenu au niveau de la remorque. »

Bonjour, il s'agit d'un transformateur RTE qui vise à sécuriser l'alimentation électrique du territoire. Areva est le fabriquant du transformateur mais il ne s'agit pas d'un équipement nucléaire. Nos équipes sont mobilisées pour faire repartir le convoi au plus vite. — RTE en Méditerranée (@RTE_med) April 20, 2023



Et de préciser : « A ce stade, près de 20 salariés de RTE sont mobilisés et travaillent en étroite collaboration avec la police municipale pour assurer la sécurité des intervenants et des automobilistes. Une solution a été techniquement validée et est en cours de déploiement. Les engins de traction nécessaires, spécifiques du fait du poids du convoi, sont arrivés sur place. La solution est mise en œuvre, étape par étape, afin de remettre le convoi en état de rouler et ensuite de permettre de dégager le convoi du rond-point. »

« Ça n’a aucun lien avec du transport radioactif, insiste une porte-parole de RTE, et ça n’a aucun caractère dangereux. Le transformateur n’est pas branché de toute façon, c’est uniquement du transport. Nous avons bon espoir que tout ceci soit résolu d’ici ce soir [jeudi]. » Quelques heures plus tard, la porte-parole d’EELV elle-même a reconnu sa méprise, dans un communiqué intitulé « le courant passe enfin ! ». Quelques heures d’ignorance avant d’enfin faire la lumière sur cette sombre histoire.