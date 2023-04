Six sur neuf. C’est le triste nombre de limites planétaires qui ont été dépassées, d’abord en 2015, puis en 2022. Établis en 2009 par une équipe internationale de 26 chercheurs des revues scientifiques Nature et Ecology and Society, ces neuf seuils à ne pas dépasser à l’échelle mondiale devaient permettre d’évaluer l’impact global des activités humaines sur la planète. Quatorze ans plus tard, le résultat est sans appel : si l’humanité poursuit sur cette lancée, l’habitabilité de la Terre par les hommes et les femmes pourrait bien être remise en question.

« C’est à la lecture du rapport Meadows que j’ai pris conscience qu’il ne s’agissait pas que d’un problème de climat, mais que nous avions un problème global de limites planétaires », se souvient Audrey Boehly, journaliste scientifique et auteure du podcast et du livre éponyme Dernières limites.

Publié en 1972 par des chercheurs du Massachusetts Institue of Technology (MIT), dirigés par Dennis Meadows, Les limites à la croissance est le livre de chevet de nombre de chercheurs. Et pour cause : il modélise différents scénarios grâce auxquels, en fonction des trajectoires des émissions de gaz à effet de serre et des usages en matière de consommation, il est possible de comprendre les mondes possibles de demain. Plus ou moins enviables selon la trajectoire choisie.

Un possible effondrement du système

Population, production industrielle et agricole, pollution, état des ressources non renouvelables… Les limites planétaires sont multiples et elles touchent à tous les secteurs de développement de la civilisation thermo-industrielle. « Ce qui est clair, c’est que si l’on poursuit la croissance, nous arriverons à un effondrement du système [d’ici 2100]. Soit parce que nous serons débordés par nos pollutions, dont le CO2 fait partie. Soit parce que nous risquerons de nous retrouver face à un mur en raison de l’utilisation de ressources non renouvelables, comme le pétrole, qui garantissent, aujourd’hui, la poursuite de cette croissance », explique Audrey Boehly. Une véritable fuite en avant, en somme.

Mais quels sont, concrètement, les principaux enjeux liés au dépassement des limites planétaires ? Quels sont les risques d’un franchissement des points de bascules liés à ces limites ? Leurs conséquences sont-elles réversibles ? À l’occasion de la journée de la Terre ce 22 avril, ayant pour objectif de sensibiliser les populations à l’impact des activités humaines sur le climat, mais aussi sur les sols, les ressources en eau douce, la biosphère et les cycles biochimiques, 20 Minutes revient sur le concept de limites planétaires avec, face à la caméra, la journaliste Audrey Boehly.