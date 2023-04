Vous voulez transpirer pour l’écologie ? Mettez-vous au plogging

Un regard exercé qui balaie les rues en mode radar et fouille « les interstices dans les murs de briques » roses, des gants de jardinier et des épaules généralement plus « endolories » qu’un joggeur ordinaire à force de trotter les bras chargés. Quand il court, Philippe Ventura ne décrasse pas que son organisme, il nettoie aussi le paysage. Le quinquagénaire toulousain est depuis six ans un adepte du plogging, une pratique sportive « écocitoyenne » venue de Suède et qui consiste à faire son jogging en ramassant les déchets.

Selon cet adhérent de l’association Run Eco Team, pionnière du phénomène en France, près d’un millier de pratiquants fréquentent la page Facebook du groupe toulousain. Ils participent, parfois assidûment parfois en dilettante, aux « raids canettes » ou autre « Clean-up Day » et connaissent par cœur les « spots » crados du côté des berges la Garonne, des places festives, ou des entrées de ville, la fameuse frontière où beaucoup croient qu’ils peuvent jeter plus discrètement leur paquet de cigarettes vide par la vitre de leur voiture.

Quatre axes à nettoyer

« Il n’y a pas de profil type, on trouve tous les âges » chez les pratiquants, assure Philippe Ventura. Lui a la fibre artistique. Il lui arrive de transformer ses déchets triés en sculptures ou en mappemonde. Le plogger, qui a du mal à marcher normalement dans la rue sans s’arrêter sur les détritus qui la jonchent, aime la complicité, voire « les instants de grâce », qui lie les ramasseurs autour de leur tas une fois leur mission accomplie.

Vous voulez goûter à ce petit plaisir ? L’occasion se profile ce samedi matin*. En partenariat avec une mutuelle, Run Eco Team organise une opération de nettoyage des rues ouvertes à tous. « Même à ceux qui ne veulent pas courir », précise Philippe Ventura pas fermé non plus aux captages acrobatiques de déchets façon gymnaste. Quatre parcours, encadrés, sont prévus en centre-ville et les gants sont fournis.

* Rendez-vous 9h45 au 9, rue de Metz, devant l’agence Harmonie Mutuelle. Gratuit.