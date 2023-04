C’est le premier à naître en Europe cette année, et surtout le quatrième en France depuis 25 ans. Un bébé okapi est né le 5 avril dernier au sein du Bioparc de Doué-la-Fontaine, annonce la direction du zoo, situé dans le Maine-et-Loire. Le petit mâle baptisé Sabu a pointé le bout de son nez après 14 mois de gestation et pèse déjà 19 kg.

Une naissance qualifiée « d’exceptionnelle » pour cette espèce rare et menacée, endémique des forêts denses de République démocratique du Congo, dont l’habitat « est malheureusement la proie de nombreux conflits ethniques et politiques, du braconnage, de l’extraction minière, des coupes illégales de bois et trafics en tous genres », indique le parc.





Première sortie la semaine prochaine

Alors qu’il resterait aujourd’hui moins de 10.000 okapis dans la nature, le petit protégé est pour l’instant au chaud et à l’abri des regards, auprès de sa mère, le temps de tisser un lien. « Très obéissant à sa mère et faisant preuve d’un certain caractère, Sabu pourrait faire ses premiers pas en extérieur la semaine prochaine, grâce à la hausse des températures et au soleil printanier. » Il cohabitera avec ses congénères ainsi qu’une vingtaine d’espèces d’oiseaux et de primates des forêts tropicales africaines hébergés au parc, par ailleurs partenaire de la réserve « Okapi Conservation Project ».