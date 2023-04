De la bière bio artisanale pour prendre soin du grand hamster d’Alsace

Combattre le mal par le malt. Un collectif alsacien de brasserie artisanale vient de lancer cinq bières biologiques, appelées « Grand hamster ». Cet animal ne réside qu’en Alsace et à l’état sauvage depuis plus de douze mille ans. L’espèce est protégée depuis 2013 mais sa survie est pourtant menacée. Petit rongeur mais bon indicateur de la biodiversité de la plaine d’Alsace, le grand hamster à l’avantage d’être une espèce « sentinelle ». Quand il va bien, c’est signe que toute une faune sauvage va bien.

Alors mettre sa sympathique frimousse sur les étiquettes de bouteille de bière est bien plus qu’un effet marketing pour le collectif de brasseurs. C’est surtout le fruit d’une volonté commune de toute une chaîne économique locale, qui s’est creusé les méninges pour concilier agriculture, producteurs, logistique, moulins, brasseurs, avec les impératifs de la biodiversité. Un projet mis en place dans le cadre du Plan national d’actions en faveur du hamster et de la biodiversité de la plaine d’Alsace (2019-2028).

Le projet met en relation les brasseurs et les producteurs. Après plus de cinq années de réflexion et de préparation, il prend réellement forme. « C’est cet aspect filière qui nous a intéressés, explique Benjamin Pastwa, le gérant de la brasserie Bendorf à Neudorf. Travailler avec des agriculteurs sur des variétés comme l’orge d’hiver. Se rendre compte qu’il y a des variétés d’orge intéressantes du point de vue écologique, de travailler avec cet orge planté dans des zones spécifiques au hamster. »









Si cet orge a moins de rendement que celui de printemps habituellement utilisé dans les brasseries et nécessite d’être travaillé différemment, selon le spécialiste, l’expérience pourrait néanmoins s’étendre sur l’ensemble de la gamme des brasseries impliquées dans cette démarche écologique. « C’est une démarche à avoir collectivement pour avoir un cahier des charges un peu plus exigeant sur l’approvisionnement local, avec de l’orge spécifique, des engagements avec des agriculteurs sur cinq ans, explique Benjamin Pastwa. Comme ça, ils savent ce qu’ils ont à planter et on prend les décisions ensemble, en tenant compte de l’aspect environnemental ».

Une culture favorable au grand hamster

Pour cette nouvelle bière, les brassins ont été préparés tout au long de cet hiver à partir de malt bio local, qui favorise les pratiques agricoles vertueuses protégeant cette biodiversité. Les producteurs engagés dans la protection du petit rongeur ont préféré « la culture des céréales à paille. Comme l’orge ou le blé, plus favorable à l’espèce, à son habitat, à sa protection, avec un sol qui est couvert en hiver et au printemps », détaille à 20 Minutes Francis Humann, producteur céréalier et président du Groupement d’Intérêt Economique « Grand Hamster d’Alsace ». Les orges d’hiver récoltés en juin 2022 ont été maltés en début d’hiver dans la première malterie artisanale bio située à Bergheim, la seule en Alsace. Le malt a été utilisé en début d’année pour le brassage, où des houblons bios alsaciens ont été ajoutés. Résultat, une bière d’exception 100 % locale et bio, avec une histoire.

L’occasion, à présent, de susciter le débat et les réflexions à l’heure de l’apéro, tout en dégustant une bonne bière. « C’est une démarche qui va bien au-delà d’une belle étiquette, souligne Francis Humann. C’est une démarche qui a du sens, qui va plus loin et qui questionne sur nos pratiques quotidiennes. Si on veut développer les cultures favorables au hamster, cela passe aussi par la demande du consommateur. Par son achat, poursuit le président, au-delà de ces bières d’excellence, le client sait qu’il y a un acte derrière cette démarche. Sur chaque bouteille, il y a un QR code en lien avec les actions qui sont menées pour arriver à ces bières bio, le brassage, le grand hamster… Ça permet au consommateur de voir qu’il y a des choses qui se font, l’occasion de les associer à notre démarche. C’est une consommation positive. »

Bien sûr, chaque brasserie du collectif, à savoir Bendorf à Neudorf, La Narcose à Scharrarbergheim, l’Altruiste à Scherwiller, l’Humpaloch à Lautenbach et enfin la Brasserie des 4 Pays à Hirtzbach, a confectionné elle-même sa recette et décliné l’étiquette. Mais elles vendent toutes la « Grand Hamster » de l’autre, dans leur établissement, leur clientèle, mais aussi dans leurs réseaux de distribution habituels. Cinq bières bio, qui font écho à la farine du même nom, lancée par le même groupement d’intérêt économique « Grand Hamster d’Alsace », il y a deux ans. Autant de protecteurs du petit rongeur qui prévoient même des biscuits et Manele avec la forme du hamster… peut-être pour les fêtes de fin d’année.