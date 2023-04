La tendance est nationale et Nantes métropole espère bien que l’ensemble de ses 24 communes la suivront. Jugées souvent trop minérales, les cours d’école et de crèches sont, de plus en plus, végétalisées afin, notamment, de mieux faire face aux pics de chaleur. La décision de les réaménager appartient aux mairies, propriétaires des bâtiments scolaires de maternelle et d’élémentaire. Afin de soutenir les communes qui feront ce choix souvent coûteux, Nantes métropole a décidé de mettre la main à la poche. Une enveloppe de 500.000 euros a été débloquée, à raison d’un maximum de 20.000 euros versés par municipalité (25.000 euros pour les communes les plus modestes).

Les mairies subventionnées devront s’engager à débitumer au moins 30 % de la surface imperméable de la cour et à végétaliser au moins la moitié de la surface. Elles s’engageront à privilégier des gammes végétales locales et favorables à la faune (insectes, oiseaux…). Elles devront également maintenir cet aménagement pendant au moins dix ans.









Cette mesure fait partie du « plan pleine terre » de Nantes métropole qui vise à lutter contre les îlots de chaleur et les inondations. « L’absence de nature et de végétation a aussi des impacts sur les capacités de concentration et d’apprentissage des enfants », assure Nantes métropole.