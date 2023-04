Les niveaux de résidus d’un fongicide mesurés dans l’eau, bien que « non conformes » à la réglementation, ne présentent « pas de risque sanitaire », ont indiqué, vendredi, les ministères de la Transition écologique et de l’Agriculture auprès de la presse. Ils réagissaient à une étude de l’Anses (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail) publiée jeudi pointant la persistance dans l’environnement de traces de pesticides, même longtemps après la fin de leur utilisation.

Les scientifiques de l’agence ont ainsi relevé que les résidus d’un fongicide (le chlorothalonil, aussi commercialisé par Syngenta), interdit en France depuis 2020, étaient fréquemment retrouvés dans l’eau potable. Le Monde, qui a enquêté sur le sujet, indique que « la principale inconnue demeure les effets sanitaires possibles de ces traces », et qu’il est donc pour l’instant difficile d’affirmer qu’ils sont sans danger.

Qui veut sauver le S-métolachlore ?

Dans le même temps, la Confédération paysanne, syndicat minoritaire dans la profession agricole, a jugé, vendredi, « impératif » d’interdire l’herbicide S-métolachlore. « Prolonger l’utilisation de cette molécule servant une agriculture mortifère est irresponsable », écrit l’organisation dans un communiqué.









L’Anses avait annoncé, le 15 février, sa volonté d’interdire les principaux usages de cet herbicide très utilisé en France, commercialisé par Syngenta, dont les dérivés chimiques (métabolites) ont été détectés au-delà des limites autorisées dans des eaux souterraines. Le ministre de l’Agriculture, Marc Fesneau, a toutefois fait savoir, le 30 mars, lors du congrès du syndicat majoritaire FNSEA, qu’il avait demandé à l’Anses « une réévaluation de sa décision », qui priverait les agriculteurs français de ce désherbant avant que l’interdiction soit généralisée dans l’ensemble de l’Union européenne.

Il a par la suite publié sur Twitter son courrier à l’agence. Il y écrivait qu’une décision d’interdiction de la Commission européenne pourrait ne pas intervenir avant novembre 2024, soit « jusqu’à deux ans après la fin de l’utilisation au niveau français », jugeant un tel décalage « peu compréhensible ». « La remise en cause de l’arrêt du S-métolachlore est symptomatique de l’irresponsabilité du gouvernement sur les pesticides », déplore la Confédération paysanne.