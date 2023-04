La somme est conséquente et illustre, à elle seule, l’importance de la crise que traverse l’agriculture biologique. Jeudi 6 avril, la région Bretagne a annoncé avoir débloqué 5,5 millions d’euros supplémentaires pour venir en aide à ses agriculteurs bio. Une somme réunie grâce à la mobilisation « de fonds européens et régionaux », qui porte à 11 millions le montant total de l’aide au secteur sur deux ans.

Sera-t-elle suffisante ? Elle ne suffira pas, à elle seule, à sauver toute une filière en crise. Mais elle devrait permettre aux producteurs engagés de « passer le cap », espère le président de la région Loïg Chesnais-Girard.

Première région agricole française, la Bretagne est aussi une terre d’agrobusiness, où le « conventionnel » est encore très puissant. Contrainte d’engager sa transition vers un modèle plus vertueux, la région a vu des milliers de fermes se convertir à l’agriculture biologique ces dernières années. En 2022, 40 % des nouvelles installations se faisaient sous label bio. Avec cette aide, la région veut éviter le phénomène de « déconversions », qui pousse les professionnels à retourner vers une agriculture conventionnelle moins coûteuse à produire mais moins vertueuse sur le plan environnemental. « Le soutien aux agriculteurs bio est essentiel », assure l’élu socialiste.









En 2022, le marché de l’alimentation biologique a essuyé un repli de 7 à 10 % de son chiffre d’affaires, entraînant de nombreuses fermetures de magasins dans les réseaux, comme la Biocoop. L’inflation et la guerre en Ukraine y sont pour beaucoup. « En 2020, lors des confinements, on a senti que les gens aspiraient à une consommation plus saine et locale et se tournaient vers la vente directe. Mais cette parenthèse s’est refermée et les gens surveillent désormais leur porte-monnaie », expliquait récemment Pascal Petit, responsable technique chez Bio Direct.

Un début de reprise en 2023

La bonne nouvelle pour la filière, c’est que l’inflation a davantage touché les produits conventionnels que biologiques, l’écart se resserrant entre les deux gammes. Pas épargné par la crise, le réseau Biocoop a noté un « début de reprise » dans ses magasins en ce début d’année 2023, avec des chiffres d’affaires en légère hausse.