Cette année, elles célèbrent dix ans d’engagement. Dix ans, aussi, d’une bataille acharnée contre la pollution plastique qui ravageait, autrefois, les plages paradisiaques de leur île chérie : Bali. Melati et Isabel Wijsen, aujourd’hui âgée de 21 et 23 ans, ont commencé à lutter contre l’utilisation des sacs en plastique alors qu’elles n’avaient que 12 et 10 ans. Pendant plusieurs années, elles ont sonné à toutes les portes, associatives et politiques, pour faire entendre leur voix. C’est finalement à travers la création de leur association baptisée Bye bye plastic bags qu’elles ont réussi à mobiliser les Balinais.

Plébiscitées, en 2017, par le monde du cinéma avec le documentaire de Flore Vasseur, Bigger than us, elles sont, aujourd’hui, mises à l’honneur dans la bande dessinée Nées rebelles à paraître le 12 avril, au côté de jeunes militantes comme Greta Thunberg et Malala Yousafzai. Pour l’occasion, Melati qui est revenue, face à la caméra de 20 Minutes, sur les difficultés auxquelles sa sœur et elle ont dû faire face, au tout début de leur lutte contre la pollution plastique.