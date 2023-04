Est-on à « la veille d’un scandale sanitaire important », comme le redoutent les agriculteurs de la région lyonnaise ? Dix mois après la diffusion d’une enquête d’Envoyé Spécial, révélant la présence massive de perfluorés (PFAS) sur la commune de Pierre-Bénite, la préfecture du Rhône vient de publier les premiers résultats des investigations menées. A la clé : un constat inquiétant.

Des analyses ont été effectuées sur des œufs appartenant à des particuliers résidant à Oullins, Pierre-Bénite, Saint-Genis-Laval et Irigny. Sur les 30 prélèvements effectués, 26 révèlent la présence de « polluants éternels » avec des valeurs dépassant les seuils fixés par la recommandation européenne. Et tous les échantillons prélevés sur les communes de Pierre-Bénite et Saint-Genis-Laval sont « non conformes ».









« Ne pas consommer les œufs » de 12 communes limitrophes

Les services de l’état ont annoncé élargir leur champ d’investigations auprès de 12 communes limitrophes, à savoir les 7e et 8e arrondissements de Lyon, Solaize, Sainte-Foy-lès-Lyon, Feyzin, Vourles, La Mulatière, Chaponost, Francheville, Saint-Fons, Brignais, Charly et Vernaison.

De nouveaux prélèvements seront effectués, notamment sur des œufs provenant de poules en élevage. En attendant, la préfecture du Rhône recommande de ne « pas consommer les œufs des poules détenues par des particuliers » sur ces douze communes.