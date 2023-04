C’est ce qu’on appelle un sacré nettoyage de printemps. Engagé depuis plusieurs mois, le chantier de nettoyage de la pointe de Bougeo Ar Pebr touche à sa fin. Située au sud-est de l’île d’Ouessant (Finistère), cette faille naturelle a servi « depuis plus de soixante-dix ans et jusqu’à un passé récent » de véritable décharge publique. Pas vraiment l’image du territoire sauvage et préservée que l’on a de l’île d’Ouessant. Inquiet des conséquences d’un tel dépôt sauvage sur l’environnement, le parc naturel marin Iroise a engagé un nettoyage complet du gouffre et des sols aux alentours. « Communiquant avec la mer en contrebas, les déchets accumulés sont régulièrement détachés et emportés par les tempêtes et les marées », précise le parc marin.

A flanc de falaise, le site a longtemps servi de débarras aux habitants. Ouest-France évoque notamment des vieux vélos balancés, des carcasses de voiture, d’un bus ou encore des chauffe-eau. Au total, un peu plus de 1.700 tonnes de déchets ont été triés et évacuées, dont 1.100 tonnes de métaux, à l’occasion de ce chantier de restauration. Montant des travaux : deux millions d’euros financés grâce au plan France Relance, l’Union européenne et au plan de relance européen NextGenerationEU





Sur l'île d'Ouessant, un gouffre naturel était rempli de déchets depuis plus de 70 ans, servant de décharge sauvage aux habitants. - M. A. Néollier/OFB

Sous la supervision de l’Office français de la biodiversité, les travaux ont permis de sauver la faille d’un probable effondrement. « Au fil du temps, le site est devenu instable. Les flancs du gouffre glissent vers la mer, risquant le déversement potentiel de 8.000 m3 de déchets et gravats, dans les eaux du parc naturel marin d’Iroise, à proximité immédiate de la Réserve naturelle nationale d’Iroise », précise le parc.









D’autres dépotoirs sauvages seront prochainement traités, comme l’avait promis le président de la République Emmanuel Macron lors du sommet One Ocean Summit organisé à Brest.