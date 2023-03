Après une sécheresse intense en 2022, l’année 2023 se présente mieux pour l’alimentation en eau de la Provence, même si d’ici à 2050 la ressource devrait diminuer de 15 %, selon un responsable dans la vallée de la Durance.

« On n’a pas atteint un niveau d’enneigement normal dans les Alpes (mais) on est quand même bien mieux que l’année dernière, on a atteint le double d’enneigement » de 2022, dit à l’AFP Philippe Picon, directeur ressource en eau du Syndicat mixte d’aménagement de la vallée de la Durance (SMAVD).

L’établissement public, qui réunit de nombreux acteurs de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur dépendant pour l’alimentation en eau de la rivière Durance et de la retenue artificielle de Serre-Ponçon (Hautes-Alpes) qui est nourrie par la fonte des neiges du massif alpin, effectue pour la première fois cette année un suivi prédictif afin de préparer l’été et éviter une « guerre de l’eau ».

La vigilance demeure

« Les perspectives de remplissage des retenues comme à Serre-Ponçon », où le président Emmanuel Macron a annoncé jeudi un plan national de sobriété sur l’eau, « sont bien meilleures que l’année dernière », poursuit M. Picon.

Mais la vigilance demeure de mise car « si on a un printemps très sec, la situation pourrait être compliquée », souligne M. Picon.

Il rappelle qu’avec le changement climatique, la ressource devrait diminuer de 15 % d’ici à 2050 dans tout le bassin de la Durance, qui alimente en eau potable trois millions de personnes (dont les métropoles marseillaise et toulonnaise), sert à irriguer 100.000 hectares de terres agricoles et à faire tourner des industries comme la micro-électronique près d’Aix-en-Provence ou la pétrochimie près de Marseille.

« Le partage de la ressource en eau va être de plus en plus compliqué, on va avoir une quantité d’eau, un gâteau qui diminue avec toujours autant de convives à table qui vont devoir se partager cette quantité d’eau de plus en plus faible », ajoute-t-il.

« Ça marchera si on trouve des solutions collectives, si chacun prend sa part, avec une forme d’équité » dans l’effort pour qu’il soit accepté par tous, estime M. Picon.