Comme Max Alliès, le président de la Fédération des chasseurs de l’Hérault, l’avait annoncé à 20 Minutes le 11 mars, une battue a été organisée mercredi, à Montpellier (Hérault), pour faire face à la profusion de sangliers en ville. L’opération a eu lieu dans la capitale héraultaise, mais aussi à Grabels et Juvignac, deux communes limitrophes.

Une cinquantaine de chasseurs ont participé à cette battue, lors de laquelle les sangliers ont été repoussés vers des zones inhabitées, avant qu’ils ne soient abattus.

En ville, il y a de quoi « manger, boire et se cacher »

Vingt sangliers ont été tués, mercredi. « En tenant compte du taux d’accroissement de l’espèce et du taux de survie, on peut estimer que cette battue a permis d’éviter la présence d’une cinquantaine d’animaux supplémentaires une fois les naissances printanières effectuées dans cette partie de la métropole », note la structure.

Depuis quelques années, les sangliers pullulent, à Montpellier. Sur les réseaux sociaux, les vidéos qui montrent des cochons sauvages se balader dans les quartiers sont nombreuses. « Avec le recul du pastoralisme, les modifications du biotope, etc., la broussaille arrive au bord des villes, expliquait le 11 mars à 20 Minutes Max Alliès, président de la Fédération des chasseurs de l’Hérault. Et les sangliers, ça leur convient parfaitement. Ce qu’il leur faut, c’est de quoi manger, boire et se cacher. » Et surtout, dans les quartiers de Montpellier, « ils n’ont pas la pression qu’on leur met ailleurs ».