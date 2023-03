L’Australie vient de faire un pas de plus en faveur du climat. Le Parlement a adopté jeudi des lois ciblant les plus gros pollueurs. En vertu de cet accord, les 215 installations les plus polluantes d’Australie, telles que les mines de charbon et les centrales à gaz, devront réduire leurs émissions nettes de près de 5 % par an jusqu’en 2030. Les combustibles fossiles et l’exploitation minière constituent l’épine dorsale de l’économie australienne.

« C’est la première fois que la réduction des émissions de gaz à effet de serre est inscrite dans la loi australienne », a déclaré à l’AFP Tommy Wiedmann, expert en développement durable à l’Université de Nouvelle-Galles du Sud. Le texte devrait entrer en vigueur le 1er juillet.









Un des plus grands exportateurs de charbon au monde

L’Australie est l’un des plus grands exportateurs de charbon au monde et en conséquence l’un des plus grands retardataires en matière de défense du climat. Pendant plus d’une décennie, les querelles politiques ont paralysé les tentatives de réduction des émissions.

Mais une série de graves catastrophes naturelles a contribué à convaincre les dirigeants à prendre au sérieux l’urgence climatique, notamment les inondations catastrophiques de 2022 sur la côte est de l’Australie et les incendies de l'« été noir » de 2019-2020, qui ont brûlé plus de huit millions d’hectares de végétation.

Le gouvernement travailliste d’Anthony Albanese a été porté au pouvoir l’année dernière en promettant de rompre avec la politique favorable aux combustibles fossiles du gouvernement conservateur précédent.