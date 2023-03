Des quadruplés ! La direction de Planète sauvage a annoncé, ce lundi, la naissance de quatre lionceaux au parc animalier de Port-Saint-Père, près de Nantes. Mis au monde par une lionne nommée Kreja, les quatre petits mâles sont nés le 31 décembre. Ils ont été baptisés Kuito, Kumi, Khan et Kwilu. Ils étaient laissés à l’abri du froid et des regards ces derniers mois mais devraient effectuer leur première sortie le week-end prochain, « si la météo est clémente ». Les visiteurs chanceux pourront peut-être les apercevoir.

Il s’agit de la troisième portée de Kreja, une lionne d’Angola dont l’espèce est, en milieu naturel, classée vulnérable sur la liste rouge de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN).









Les fans de Planète sauvage se doutaient qu’une naissance exceptionnelle allait être annoncée après la diffusion, ces derniers jours, d’une échographie sur les réseaux sociaux du parc. Le 2 février dernier, Planète sauvage avait déjà fait parler de lui pour une autre naissance peu ordinaire, celle de deux dauphins.