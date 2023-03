Pour protester contre un projet européen de restriction de la pêche de fond, des pêcheurs bloquent symboliquement, depuis dimanche soir, le principal port de pêche français, Boulogne-sur-Mer, ont indiqué la préfecture et le comité régional des pêches. Sept bateaux de pêche ont ainsi été positionnés à l’entrée du port et le blocage devrait durer jusqu’à mardi, selon le comité.

Le « plan d’action » présenté il y a un mois par la Commission européenne vise à éliminer d’ici 2030 la pêche de fond (chaluts, dragues…) dans les aires marines protégées (AMP). « Ce serait la mort du port de Boulogne », a déclaré à l’AFP le président du Comité régional des pêches des Hauts-de-France, Olivier Leprêtre, soulignant qu’avec une telle mesure, seules 20 % des eaux du détroit du Pas-de-Calais resteraient accessibles à la pêche.

« Ce plan est contreproductif »

Boulogne, avec ses 85 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2022, représente 5.000 emplois directs et indirects, et plus de 80 % de sa production est assurée par des dragues, chalut, sennes et autres engins de fonds selon Olivier Leprêtre. « Ce plan est contreproductif, il risque de détruire la pêche européenne et favoriser les importations depuis des zones où la pêche n’est pas réglementée », a-t-il ajouté.









La semaine dernière, des pêcheurs en colère avaient déjà manifesté à Lorient, vendredi, et à Rennes mercredi, pour protester contre les réglementations européennes, la pression administrative, et le prix élevé du gasoil. Des incidents avaient eu lieu. Le président Emmanuel Macron avait assuré les pêcheurs de son soutien sur ce dossier fin février, alors que la filière est déjà confrontée à la coûteuse décarbonation de sa flotte.