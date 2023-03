Alors que la démolition de palais Acropolis a commencé, la ville de Nice annonce qu’il n’y aura pas un mais finalement deux nouveaux centres de congrès d’ici quelques années. En plus de son projet de palais des expositions à l’ouest, en lieu et place de l’actuel MIN fleurs, « une structure pérenne d’environ 10.000m² sera créée » au port, « sur le quai Amiral Infernet, pour accueillir le Sommet de l’Océan », fait savoir la collectivité.





La troisième Conférence des Nations unies sur les océans, organisée par la France et le Costa Rica, aura lieu en 2025 à Nice ! Un accord pour protéger l'océan comme bien commun de l'humanité, voilà notre ambition. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) February 10, 2023



La cinquième ville de France a été choisie pour accueillir cette conférence des Nations Unies organisée par la France et le Costa Rica en juin 2025. Et c’est dans ces nouveaux espaces que se réuniront « près de 120 chefs d’Etat et de gouvernement et plus de 20.000 représentants autour d’un accord historique pour la protection de l’Océan », précise encore la mairie.

Un amphithéâtre et des salles de réunion

Le projet de restructuration du port de Nice, présenté en 2021, et peaufiné l’an dernier, va donc une nouvelle fois être mis à jour pour prendre en compte la construction de ces infrastructures. Elles viendront donc se positionner sur le quai Amiral Infernet, coté Rauba Capeu, où la ville avait initialement prévu de créer un parking aérien. L’an dernier, premier changement de programme, elle décidait en fait d’y installer « un jardin, des restaurants et des boutiques sous un auvent protecteur ». Il n’en sera rien.









« Une salle plénière d’une capacité de plus de 1.200 places assises en amphithéâtre et plusieurs salles de réunion attenantes pouvant augmenter la capacité de 1.500 places », soit 2.700 au total, sont désormais prévues. « Cette nouvelle structure […] sera maintenue après le sommet, permettant d’accueillir les congrès futurs », précise la mairie. Une opération qui sera tout bénef pour les finances de la ville, assure-t-elle, puisque « 90 % » du budget sera « supporté par les Nations Unies, la France et le Costa Rica ».