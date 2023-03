Payer en sans contact, passer son titre de transport sur la borne et même effectuer ces deux actions grâce à son smartphone. Les puces NFC (Near field communication), ou communication en champs proche en français, ont envahi notre quotidien pour le faciliter. Et elles n’ont pas fini de l’améliorer. La marque Wise, située à Annecy, lance un tee-shirt sans étiquette qui gratte en intégrant cette technologie dans le vêtement. Une innovation révolutionnaire pour notre confort, mais surtout pour l’écologie.

« Un simple scan et le client connaît toutes les informations sur le produit qu’il a acheté. Du nom des fournisseurs à la composition détaillée du tee-shirt en passant par l’empreinte carbone des matières utilisées, résume Guillaume Boccas, co-créateur de Wise avec Axelle Nardoux. Et tout ça, dans un affichage agréable grâce au développement de l’application dédiée. »

Changer la façon dont est perçue la mode

Le concept d’étiquettes en NFC existe déjà sur des maillots de sport. Mais seulement dans un but d’avoir accès à des statistiques ou voir « des scores de match pour des supporteurs », relève l’entrepreneur. Le label Wise est donc une première mondiale pour son usage. Pour son créateur, « cette innovation donne une personnalité au vêtement ».

« On veut changer la manière dont on perçoit la mode, appuie-t-il. Cette puce permet de créer du service autour du produit et de continuer de lui donner de la valeur après sa vente. De cette façon, on réhabilite la seconde main. L’étiquette permet de connaître l’histoire de sa nouvelle acquisition. »









Concrètement, la puce se présente comme un petit bout de plastique indestructible* - même au lavage et sous 200 °C - intégré dans le tissu du vêtement. « Le client achète son tee-shirt, passe son téléphone sur le produit, explique le cofondateur du label. Après s’être créé un compte, il pourra voir toute la traçabilité du vêtement, faire des retours d’expérience. Et s’il le vend sur Vinted, il cédera sa propriété au nouvel acquéreur qui pourra retrouver tout l’historique du tee-shirt sur l’application. »

« La durabilité est le levier numéro un » pour réduire son empreinte carbone

A l’origine, Wise est spécialisée dans les équipements de trail running écoresponsables. Mais pour le développement de cette technologie, les Annéciens « s’adressent à tout le monde ». Pour le lancement du concept, la puce est d’ailleurs intégrée à un tee-shirt lifestyle. « Côté marques, on a décidé d’ouvrir l’application à toutes celles qui le veulent, affirme Guillaume Boccas. Notre rêve, c’est d’inspirer et de créer un écosystème vertueux. Le label encourage à développer des produits durables qui se passent de main en main. On aimerait que cette logique de traçabilité devienne la norme et ainsi, qu’on entre dans une dimension différente de consommation. »





Le tee-shirt de Wise est garanti dix ans - Wise





Pour rejoindre l’aventure, les marques devront répondre à un cahier des charges précis centré sur la transparence et la réduction l’empreinte environnementale. Avec plusieurs sociétés engagées, d’autres services pour le client pourraient se développer. Comme un principe de réparation des vêtements « mutualisé ». Une option déjà disponible pour les produits techniques de Wise.

Le cofondateur est conscient d’avoir une logique à l’opposé d’une marque qui veut vendre. Le tee-shirt avec l’étiquette intégrée est d’ailleurs garanti dix ans. « La durabilité, c’est le levier numéro un pour réduire notre empreinte de CO2, répond-il. La réalité, c’est qu’il faut consommer et produire moins. Les produits doivent s’inscrire dans le temps. » Et pour le détail de fabrication, vous le retrouverez en scannant.