C’est une victoire qui va lui faire du bien, même si elle ne lui rendra pas sa santé. Souffrant de la maladie de Parkinson, Gabriel Lebot vient de voir le tribunal administratif de Rennes trancher en sa faveur dans le combat qu’il mène depuis des années face à son ancien employeur. Jardinier de la ville de Redon (Ille-et-Vilaine) pendant trente-six ans, le retraité a manipulé des quantités de pesticides sans gants ni masque. Et même quand il a trouvé sa place dans un bureau en fin de carrière, c’était juste à côté du local de stockage des produits chimiques, qui n’était pas ventilé. Retraité depuis 2002, le Breton a vu la médecine lui diagnostiquer sa maladie de Parkinson en 2008. Quinze ans plus tard, il vient d’obtenir la reconnaissance de sa souffrance comme maladie professionnelle, faisant plier son ancien employeur. « C’est une belle victoire, un grand soulagement pour lui », a réagi son avocate Me Hermine Baron.

« Ce lien direct, il y est »

Lors de l’audience devant le tribunal administratif, le rapporteur public avait soutenu le lien « direct » entre l’exercice de la profession et la maladie professionnelle. « Ce lien direct, il y est selon moi ». Plusieurs rapports scientifiques ont fait le lien entre l’usage des pesticides et la maladie de Parkinson. L’incidence de la maladie est notamment « 13 % plus élevée » chez les agriculteurs que la moyenne de la population.









Les décisions de justice reconnaissant l’impact des pesticides sur la santé des jardiniers et agriculteurs se multiplient en France. Une jurisprudence qui donne plus de poids aux demandes des professionnels frappés par la maladie.